Ris har et højere indhold af potentielt kræftfremkaldende stof end hidtil antaget, viser risikovurdering.

Det er en god idé at sætte ris i blød et par timer, inden man tilbereder dem.

Sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen, der har skærpet sin vejledning for brug af ris.

Det sker på baggrund af en opdateret risikovurdering fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

Det viser, at indholdet af såkaldt uorganisk arsen i ris og risprodukter er højere end hidtil antaget.

Uorganisk arsen er et naturligt forekommende stof, der kan være kræftfremkaldende, hvis man indtager det i store mængder.

- Risikovurderingen viser med al tydelighed, at der er en kræftrisiko forbundet med et stort indtag af arsen, forklarer chef for kemi og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen Henrik Nielsen.

- Derfor kan man sige, at jo mere man anstrenger sig for at få sine ris blødt op, jo mere sikker er man på, at det ikke indeholder høje mængder arsen, siger han.

Anbefalingen har hidtil været at skylle ris for at minimere indholdet af uorganisk arsen.

- Vi har altid sagt, det er en god idé at skylle ris. Men hvis man vil være endnu mere sikker, så læg det også i blød, siger Henrik Nielsen.

Uorganisk arsen er et stof, der findes blandt andet i jord og vand. Det finder vej til risplanter, uanset om de er dyrket økologisk eller konventionelt.

Seniorrådgiver Max Hansen fra DTU Fødevareinstituttet har nærlæst risikovurderingen fra EFSA.

- Det ser ud til, at ris lidt farligere, end det vi har troet baseret på de hidtidige vurderinger. Vi kan tåle lidt mindre, end vi troede vi kunne før, siger han.

Hvis man ikke har tid til at lægge ris i blød et par timer inden brug, kan man ifølge seniorrådgiveren overhælde risene med kogende vand og derved nøjes med at iblødsætte dem i 15-30 minutter.

Alternativt kan man koge risene i ekstra vand og hælde det overskydende vand fra efter kogning.

Max Hansen understreger dog, at man ikke helt skal afholde sig fra at spise ris. Ris kan ifølge forskeren "sagtens indgå i en sund og varieret kost".

Man skal også holde sig proportionerne for øje, lyder det.

- Det er ikke sådan, at man falder død om ved ikke at ændre den måde, man koger sin ris på. Men det er noget med at flytte risikoen for at få kræft med nogle få procent.

- Man skal dog ikke sætte sin ris i blød, mens man ryger en cigaret, for så giver det giver ikke mening, lyder rådet fra seniorrådgiveren.

