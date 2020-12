Inden længe skyder vi det nye år ind. Også bogstaveligt talt.

Nytårsaften er nemlig for mange lig med fyrværkeri, og selv om 2020 på mange måder har været et meget anderledes år, forventer Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen ikke, at affyringen af krudt kommer til at skille sig så meget ud fra de andre år.

Netop danskernes forkærlighed for raketter og lignende er med til at gøre nytårsdøgnet til årets travleste for brandvæsnet.

Derfor opfordrer Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen nu danskerne til at bestræbe sig på at få en brandsikker nytårsaften.

Det sker i en pressemeddelelse, hvori Danske Beredskabers sekretariatschef, Bjarne Nigaard, fortæller følgende om baggrunden for opråbet:

»De sidste fem årsskifter rykkede danske brandfolk ud til i gennemsnit 507 bygnings- og containerbrande i perioden fra kl. 12 den 31. december til kl. 12 den 1. januar. Det er over 20 gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn.«

For at forberede danskerne – og forhåbentlig forhindre brande – har Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen således udarbejdet fem gode råd til, hvordan man skal gebærde sig nytårsaften:

Luk og lås døre til garage og skur. Flyt affaldscontainere og lignende indendørs, hvis det er muligt.

Hvis ikke du har plads indenfor, så placer affaldscontainere med videre i god afstand fra bygninger, luk låget og lås dem om muligt.

Fjern brændbart materiale fra carport, altan, kælderskakt og lignende.

Benyt kun godkendt fyrværkeri og overhold sikkerhedsafstanden, der skal fremgå af fyrværkeriet. Husk dobbelt afstand i vindens retning.

Brug fyrværkeriet, som det er tiltænkt, og hvor det er tiltænkt – og hold afstand!

Dagligvarebutikker må fortsat gerne sælge fyrværkeri og nytårskrudt fra deres fysiske butikker helt frem til nytårsaften, mens krudttelte og de mange interimistiske salgssteder, der er skudt op over hele landet, skal holde lukket fra den 25. december.De må kun udlevere varer, hvis de er forudbestilt. Foto: Emil Helms Vis mere Dagligvarebutikker må fortsat gerne sælge fyrværkeri og nytårskrudt fra deres fysiske butikker helt frem til nytårsaften, mens krudttelte og de mange interimistiske salgssteder, der er skudt op over hele landet, skal holde lukket fra den 25. december.De må kun udlevere varer, hvis de er forudbestilt. Foto: Emil Helms

Et sjette og meget 2020-agtigt råd lyder, at vi naturligvis skal benytte os af værnemidler, som vi også har gjort det alle andre dage de seneste mange måneder, men at vi skal holde håndspritten langt fra nytårsfyrværkeriet.

Følger vi rådene, kan vi sammen sikre os en sikker nytårsaften, lyder det.

»Vi er ikke altid herrer over, hvor vores fyrværkeri ender. Til gengæld kan vi sikre vores omgivelser mod brand ved at rydde op omkring vores bolig samt ved carporte og altaner.«

»Og hvis vi i øvrigt er opmærksomme på afstand mellem håndsprit, ild og hinanden, bliver nytårsaften måske næsten, som den plejer at være,« siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard i pressemeddelelsen.