Det kommer til at gå ud over mennesker i nød og lidelse, at skruppelløse svindlere misbruger Anders Ladekarls velkendte navn.

Det frygter Anders Ladekarl, generalsekretær for Dansk Røde Kors, efter at han igen må konstatere, at ukendte gerningsmænd for personlig vindings skyld har anvendt hans signatur.

»Jeg er nervøs for, at den her svindel underminerer vores muligheder for at hjælpe. Næste gang vi skriver en rigtig anmodning om hjælp efter en katastrofesituation, så er folk måske blevet mistænksomme over for Røde Kors som afsender,« siger han og fortsætter:

»Jeg er mest af alt forarget over, at man på den måde underminerer vores muligheder for at hjælpe.«

På Facebook har Anders Ladekarl måttet advare sine følgere, fordi der onsdag blev sendt e-mail ud til mange af hans kontakter med en opfordring om at donere penge.

'Hvis du får en e-mail, underskrevet af mig, med anmodning om at købe giftcard med PayPal, så er det SVINDEL. E-mailen kommer fra en UK-mail-adresse. Køb IKKE,' skriver han.

Over for B.T. fortæller generalsekretæren, at modtagerne af svindel-mailen bliver opfordret til at købe gavekort ved at overføre penge til en PayPal-konto.

»Men pengene går formentlig til de her svindlere i stedet,« siger han og fortæller, at han flere gange tidligere har set sit navn misbrugt.

Anders Ladekarl er generalsekretær i Dansk Røde Kors. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Anders Ladekarl er generalsekretær i Dansk Røde Kors. Foto: Kristian Djurhuus

Og derfor ved han også, at der desværre er nogle, der bliver snydt af svindlerne.

»Jeg må sige, at der er nogle på Facebook, der er hoppet på svindlen. Jeg ved, at der er nogle, som har betalt til en, der har udgivet sig for at være mig. Sender man det her til tilpas mange, er der desværre nogle, der bliver snydt,« siger han.

»Jeg har prøvet det så mange gange. Det er desværre en del af at være på sociale medier, at man bliver udsat for den her type ulovligheder. Det er lidt bekymrende, for mit navn bliver tit brugt til at rejse penge. Vi skriver tit til vores bidragsydere om at bidrage til Røde Kors,« siger han.

Røde Kors vil fremover lave krydsreferencer på sin hjemmeside, så bidragsydere kan verificere, om en opfordring til at donere penge er reel.