Visse travle forældre har en vane bag rattet, der kan være livsfarlig. I stedet for at fokusere på at bringe ungerne fra A til B har de øjnene rettet mod telefonen og det bippende opkald eller en sms. På bagsædet sidder børnene og bliver bange, når far eller mor kigger på skærmen i stedet for vejen.

»Hvis du kører galt, så kan du risikere at dø, og så har jeg ingen far,« siger Alexander fra 2. klasse på Højmarkskolen i Holsted. Over for ham sidder hans far med tårer i øjnene.

Klippet er en del af den kampagnevideo, syd- og sønderjyske kommuner, Børneulykkesfonden, Syd- og Sønderjyllands Politi og Højmarkskolen har produceret som led i kampagnen 'Kør sikkert'.

»Vi gør så meget for at lære vores børn, hvordan man skal begå sig i trafikken, uden at tænke over, at de spejler sig i, hvad vi selv gør. Det vil vi gerne være med til at kaste et lys på,« fortæller Lene Korsgaard, som er skoleleder på Højmarkskolen i Holsted.

Syd- og Sønderjyllands Politi sigtede sidste år 1.799 mennesker, fordi de talte i håndholdt telefon bag rattet.

Brevene blev skrevet som et led i kampagnen i forår/sommer sidste skoleår af eleverne, da de gik i 1. klasse. Foto: Højmarkskolen Vis mere Brevene blev skrevet som et led i kampagnen i forår/sommer sidste skoleår af eleverne, da de gik i 1. klasse. Foto: Højmarkskolen

Skolen har valgt at indgå et samarbejde med syd- og sønderjyske kommuner, der sammen med Børneulykkesfonden og Syd- og Sønderjyllands Politi står bag kampagnen.

»Børnene på bagsæderne skal ikke føle sig utrygge, fordi deres forældre kører med hovedet under armen. Derfor håber vi med denne kampagne, at det lykkes børnene at råbe forældrene op,« fortæller Christian Østergård, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV Syd.

Hos Rådet for Sikker Trafik er de helt enige i, at det er et emne, der er vigtigt at få fokus på.

»Det er et vigtigt emne. Vi er udfordret af en hverdag, hvor mobilen er vores forlængede arm, og vi er hele tiden på,« siger Søren Ørsted Pedersen, pressechef i Rådet for Sikker Trafik.

Fakta Uopmærksomhed i trafikken i tal 91 procent af danskerne mener, at det er 'ikke acceptabelt' eller 'slet ikke acceptabelt' at være uopmærksom bag rattet.



Seks procent af danskerne taler i håndholdt telefon, mens de kører bil.

Syv procent skriver sms'er bag rattet.

Otte procent læser beskeder på deres mobiltelefon, mens de kører bil. Kilde: Undersøgelse gennemført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension i februar 2018

Virker det?

Anders Pedersen, der er projekt- og trafiksikkerhedskoordinator i Vejen Kommune, har også været med til at skabe kampagnen 'Kør Sikkert'.



Han fortæller, at videoen er skabt i samarbejde med en kommunikationsvirksomhed, som har hjulpet med at udvælge de rigtige virkemidler.



»Vi og det kommunikationsselskab, der har hjulpet os, besluttede, at der skulle være både følelser og humor i videoen. Men det måtte ikke blive for meget – derfor har vi også udeladt de stærkeste reaktioner,« fortæller han.



Om kampagnen virker, kan Anders Pedersen ikke svare på, men han fortæller, at han blandt andet har tal fra politiet, der viser, at ulykkestallet falder.



»Om det er kampagnens skyld, eller fordi politiet har sat flere fotovogne op, det ved jeg ikke,« siger han.