Det er ikke kun selve søvnen, som er vigtig for små børn. Det er også måden, de indleder den.

Det konkluderer et studie, som har talt med 841 omsorgspersoner på tværs af 14 lande, ifølge Illustreret Videnskab.

Ifølge forskerne påvirker måden, som barnet bliver lagt til at sove, nemlig barnets temperament – i dette tilfælde nærmere bestemt evnen til at styre adfærd og følelser.

Og det har stor betydning for barnets mentale tilstand og risiko for at udvikle psykiske problemer senere i livet, understreger man i studiet.

Ifølge undersøgelsen er såkaldte passive soveteknikker som at man ligger ved barnet, taler med dæmpet stemme, synger sange og læser historier gode for børns udvikling.

Samtidig konkluderer man, at det, som man kategoriserer som aktive soveteknikker, ikke har samme positive indvirkning på børn.

Man bruger metoder som at gå tur med barnet, lege med det eller køre i bil for at få det til at sove som eksempler på aktive soveteknikker.

Børnene i undersøgelsen var i alderen 17 måneder til 40 måneder.