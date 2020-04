Men Forældrenes Landsorganisation efterlyser mange svar på, hvordan åbningen på børneområdet skal fungere.

Det er godt, at presset tages af de forældre, der de seneste uger har kæmpet med både at passe deres arbejde og tage sig af børnepasning og hjemmeundervisning oveni.

Sådan lyder det fra formand Signe Nielsen fra Forældrenes Landsorganisation, Fola, som reaktion på, at regeringen nu vil genåbne vuggestuer, institutioner og folkeskolens yngste klasser.

- Der er en lettelse over, at vi nu åbner op, så forældre, som har været maksimalt presset, kan aflevere deres børn igen, siger hun.

- Men vi efterlyser nogle meget mere klare retningslinjer for, hvordan det skal ske, så alle kan aflevere deres børn i trygge og sikre rammer, siger hun.

Hun ønsker især klarhed over, hvordan vuggestueområdet skal håndteres.

- Alle de små børn skal jo køres ind fra ny af. Samtidig forstår børnene der i hvert fald ikke, at de skal holde afstand. Hvordan vil man gøre det uden at tilføre området ekstra midler, spørger hun.

Signe Nielsen har også svært ved at se, hvordan man skal overholde kravene om højst ti personer forsamlede på institutioner med mange børn og personale.

- Og hvordan skal vi som forældre håndtere, at børnene skal være i karantæne i 48 timer, hvis de har haft symptomer. Det udfordrer jo de eksisterende regler om barnets første sygedag, siger Signe Nielsen. i forhold til reglernes om barnets første sygedag. .

- Samtidig er mange forældre jo afskåret fra i forbindelse med corona at bruge bedsteforældrene, som mange ellers gør, når børnene er syge.

Er du som forælder tryg ved denne måde at gøre det på?

- Jeg har valgt at forholde mig til, at sundhedsmyndighederne rådede os, da vi lukkede samfundet ned. Derfor lytter jeg også til dem, når vi nu skal lukke op igen. Jeg bliver nødt til at stole på, at sundhedsmyndighederne gør det, som de mener, der er bedst for samfundet.

/ritzau/