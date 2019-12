Står det til Køge Kommunes Børneudvalg, så skal Danmarks ældste børnehave - Køge Børneasyl - lukkes.

I hvert fald har udvalget indstillet til byrådet, at det kommunale tilskud til det private dagtilbud skal stoppes.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vurderer nemlig ifølge TV 2 Lorry, at institutionen ikke lever op til de krav, der følger med at drive dagtilbud på forsvarlig vis.

En beslutning, som forældrene til børnene i Køge Børneasyl langt fra er enige i.

Køge Børneasyl, som har eksisteret i mere end 150 år, er lukningstruet. Foto: Google streetview

'Man vil lukke en institution, hvor børnene er glade og trives. En institution, hvor forældregruppen på ingen måde kan genkende de udmeldinger, der er blevet fremlagt for Børneudvalget.'

Sådan skriver forældregruppen i et læserbrev, som er sendt til TV 2 Lorry og Dagbladet Køge. Forældrene mener desuden, at personalet er fagligt kompetent og har tydeligt fokus på det enkelte barns trivsel, samt formår at skabe trygge rammer for børnene.

I 2019 har Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune gennemført syv uanmeldte tilsynsbesøg i Køge Børneasyl og afholdt møder med bestyrelsen fem gange.

Dette skete blandt andet, fordi forvaltningen vurderede, at der er manglende ledelse, udfordringer med børnenes trivsel og udviklingsmuligheder, og man var bekymret for det faglige niveau og bemandingen i institutionen.

Efter et år med skærpet tilsyn mener forvaltningen dog fortsat ikke, at Køge Børneasyl har fulgt tilstrækkeligt op på deres anvisninger. Derfor mener Børneudvalget, at det kommunale tilskud til institutionen skal stoppes.

Køge Børneasyl har eksisteret som institution siden 16. november 1856.

Institutionen huser ni vuggestuebørn og 21 børnehavebørn.