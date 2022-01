I kølvandet på en ubehageligt sag fra Hejninge ved Slagelse har en gruppe forældre nu oprettet et borgerforslag, der skal sætte en stopper for dømte børnelokkeres mulighed for at opsøge børn.

»Vi er vidne til, at en mand der har vist en klar intention om at skabe relationer til børn for at misbruge dem seksuelt, kan holde et helt samfund i jerngreb,« lyder det fra Daily Snow Leth, der er hovedforfatter på borgerforslaget.

Han taler om en 60-årig mand, der gennem en længere periode har skabt en stor utryghed blandt både børn og forældre. Manden, der selv bor i området, er dømt for at have krænket en 11-årig dreng seksuelt og for at være i besiddelse af børnepornografi.

Han fik ni måneders fængsel i 2019 og er efter at have udstået sin straf tilbage i Hejninge, hvor han har tilhold mod at opsøge tre drenge i alderen 11 til 14 år. På trods af det er han flere gange set på skolens område, ligesom han har opsøgt adskillige af byens børn både i virkeligheden og på nettet. En sag, der særligt har været beskrevet på TV 2 og TV 2 Øst.

»Og det er harmen over alt det her, der har fået os til at lave et borgerforslag, hvor håbet er, at den her type adfærd kan ende med at blive strafbart,« lyder det fra 35-årige Daily Snow Leth, som selv har to børn.

Han og de tre øvrige forslagsstillere bor alle i det område, hvor den 60-årige har opsøgt børn. Derfor er det for dem kommet enormt tæt på, forklarer han.

»Det er ikke, fordi det er værre, når det er ens baghave, men det bliver mere vedkommende,« siger han og fortsætter:

»Man kan skrive på sociale medier, man kan gå til de traditionelle medier, og så er der den her mulighed, hvor man kan komme helt ind til magthaverne.«

Det er nemlig sådan, at hvis borgerforslaget for 50.000 underskrifter før der er gået et halvt år, skal politikerne på Christiansborg tage forslaget op.

Forslaget har fokus på de personer, der i forvejen er dømt for krænkelser eller seksuelt misbrug af børn. Ifølge forslaget skal det gøres strafbart for den dømte at opsøge børn, når en dom er afsonet. Det kan de i dag frit kan gøre uden juridiske konsekvenser.

»Børn skal have den beskyttelse, de fortjener. Er du dømt for at have krænket børn seksuelt, så kan du ikke få job, men i din fritid kan du opsøge skoler og lignende – i det her tilfælde cykle forbi ofrets hjem, når han ved, de er på vej frem og tilbage fra skole. Blot for at minde dem om, at han er i nærheden,« siger Daily Snow Leth.

»Det ville man have kunnet undgået ved det her forslag.«

Håbet er for Daily Snow Leth, at forslaget ender med at være en paragraf, der kan bruges af politiet og det juridiske system.

»Der er langt til 50.000 underskrifter, men jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Og at de inde på Christiansborg kan se vigtigheden af det. Hvis man ikke har troen på det, så bliver det meget håbløst,« afslutter han.

Torsdag aften har forslaget næsten 650 underskrifter.