Sundhedsmyndighedernes nye og omfattende teststrategi lægger pres på regionernes testkapacitet, og det giver problemer – især i børnefamilierne.

I Aarhus og København venter familier lige nu op mod tre dage på at få en tid til coronatest, og så kan der gå yderligere 48 timer, inden svaret er klar. Og det betyder, at forældre må bede arbejdsgivere om fri i hele og halve uger med jævne mellemrum.

Børnene kan nemlig ikke komme i institution eller skole, hvis de har symptomer.

»Med tre børn, der har konstante snotnæser, og deres far, som er pollenallergiker, er der stort set altid coronasymptomer i familien,« fortæller Kasper Buhl Næss-Schmidt fra Dragør, som hører under Region Hovedstaden.

Han og hans datter har lette forkølelsessymptomer, og han prøvede onsdag at få en tid til, at de kunne få en test hurtigst muligt, så hans datter kunne vende tilbage til sin vuggestue, men første ledige tid var lørdag.

»Jeg har heldigvis et job, hvor det er muligt at arbejde hjemmefra, men det ville være et problem, hvis det ikke var tilfældet, når man gentagne gange skal vente længe på først en test og derefter et svar,« siger Kasper Buhl Næss-Schmidt.

Han fortæller, at det er tredje gang, siden coronaepidemien ramte, at familien har bestilt tid til test.

»Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det må være en stor belastning for rigtig mange børnefamilier, og jeg synes, man burde se på, om der ikke skulle ydes en form for kompensation til arbejdsgiverne, så længe ventetiden på test er så lang, som den er.«

Kasper Buhl Næss-Schmidt frygter nemlig også, at nogle forældre fravælger at få deres børn testet, hvis de udviser symptomer, fordi de simpelthen ikke kan blive ved med at bede om fri fra deres job, så de kan gå hjemme med børnene, mens de venter på tid og svar.

Af Facebook fremgår det, at nogle forældre foretager lige præcis den vurdering.

I en Facebook-gruppe for forældre i København råder en mor til, at man simpelthen bare venter på, at børnene har været symptomfri i 48 timer, hvorefter man kan sende dem i institution – og på den måde undgår at skulle vente flere dage på at få tid til test og svar.

Region Hovedstaden oplyser i et skriftligt svar til B.T., at børn under 12 år uanset symptomer kan blive testet på Herlev Hospital, Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Hillerød Hospital.

Testen finder sted som følge af henvisning fra barnets praktiserende læge, og ventetiden for både børn og voksne på disse lokationer er på nuværende tidspunkt to til tre dage.

Børn over 12 år uden symptomer kan – ligesom voksne uden symptomer – blive testet i Testcenter Danmarks testtelte. Her er den samlede ventetid for både børn og voksne på nuværende tidspunkt 3-4 dage.

Også i Aarhus er der ventetid på en test på op til to til tre døgn, oplyser Region Midtjylland.

Presseenheden oplyser, at regionen i øjeblikket arbejder på at udvide testkapaciteten for børn.

Tidligere har det været børnelæger, der podede børn, men nu er man ved at oplære personale, der er særligt dygtige til at teste, og som er pædagogisk anlagt.

Derudover åbner der i dag et nyt testcenter i Silkeborg, og i løbet af nogle dage vil børn også kunne blive testet i Horsens.

Også i Region Hovedstaden kæmper man for at nedbringe ventetiden, oplyser regionen i et skriftligt svar.

»I Region Hovedstaden arbejdes der på højtryk på tiltag, der kan nedbringe ventetiden og dermed sikre, at flere i regionen, herunder børn, kan få kortere ventetid til test. Desuden arbejdes der på ny og målrettet kommunikation til forældre, hvis børn skal testes for covid-19.«