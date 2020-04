Børn eller ægtefæller til personer i risikogruppen må godt komme i skole eller daginstitution efter påske.

Når landets vuggestuer, børnehaver og skoler for 0.-5.-klasser åbner efter påske, er der lagt op til, at børn, lærere og pædagoger, der bor sammen med personer i risikogruppen for coronavirus, godt må møde i skole.

Det vækker undren fra flere sider. På Facebook er der lavet en gruppe - Mit barn skal ikke være forsøgskanin for Covid-19 - der har nået omkring 30.000 medlemmer.

Her er mange forældre skeptiske ved at sende deres børn tilbage i skole eller daginstitution. Det gælder også forældre, der selv vurderer at være i risikogruppen.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde tirsdag aften retningslinjerne for at genåbne skoler og daginstitutioner, og her lyder det, at man godt kan møde op, hvis en person i husstanden er smittet med coronavirus.

Det samme gælder, hvis man bor med en person i risikogruppen, som er særligt sårbar over for virusset.

Risikogruppen er dels ældre over 65 år - dog især over 80 år. Desuden er det personer med kroniske sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, lungesygdomme, leversygdomme og blodsygdomme.

Risikogruppen er også personer med et nedsat immunforsvar som følge af blodsygdomme, organtransplantation og kræftpatienter, der modtager kemoterapi, eller er hiv-smittede.

Det gælder derudover gravide og kvinder, der har født inden for to uger.

Hos SF er gruppeformand Jacob Mark meget kritisk over for Sundhedsstyrelsens vejledning, som han mener, skal laves om.

- Det er meget bekymrende, at man vil bede ansatte, der har en syg ægtefælle, om at komme på arbejde, og at man vil sende børn i skole eller daginstitution, der kan tage smitte med hjem til den kronisk syge søster eller bror.

- Vi mener, at man her i den første fase af genåbningen skal sørge for at passe rigtig godt på de sårbare og frede dem, så de ikke risikerer at blive smittet, siger Jacob Mark.

Han fortæller, at partierne i Folketinget tirsdag fik den modsatte melding fra regeringen.

Ritzau har siden tirsdag aften forgæves forsøgt at få Sundhedsstyrelsen til at svare på, hvorfor børn eller ansatte, der bor sammen med en smittet eller en i risikogruppen, godt må møde op i skole eller daginstitution.

/ritzau/