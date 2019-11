Forestil dig, at dit barn skal tilbringe 10 dage i en respirator med en slange tilkoblet halsen.

Læg dertil en immundefekt. En immundefekt, som er skyld i, at barnet ikke selv kan trække vejret ordentligt.

For den i dag 33-årige Helle Helene Bitsch var det sådan, virkeligheden så ud i 2012. Hendes blot etårige søn William var alvorlig syg, og ingen vidste, hvad fremtiden ville bringe.

Siden dengang i hospitalssengen har den midtjyske dreng altid haft sværere ved at trække vejret end andre børn på samme alder.

William har ofte været indlagt på sygehuset pga. sygdom. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere William har ofte været indlagt på sygehuset pga. sygdom. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Ofte har han fået luftvejsinfektioner og lungebetændelser. Han har tit været indlagt eller været hjemme fra skole pga. immundefekten.

Han har derfor ikke i samme grad kunnet spille fodbold eller lege vildt, som en otteårig dreng har for vane.

Historien om William er dog ikke så trist, som den måske lyder. Den handler nemlig også om, hvordan en ellers svær situation kan vendes til noget positivt, hvis man følger sin mavefornemmelse og tør vove pelsen.

Hvad det så er, familien, der tæller to andre børn og en far, har gjort, vender vi tilbage til.

William er syv år. Han lider af en genfejl, der gør, at han ofte har lungevejsinfektioner og lungebetændelse. Her kigger han på fotos, fra han var lille, sammen med sin mor. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere William er syv år. Han lider af en genfejl, der gør, at han ofte har lungevejsinfektioner og lungebetændelse. Her kigger han på fotos, fra han var lille, sammen med sin mor. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Tidligere i år interviewede B.T. Helle Helene Bitsch, inden en stor beslutning skulle realiseres.

»Drømmescenariet er jo, at vi får en rask dreng med mere energi og krudt i røven,« sagde hun.

Dengang fortalte hun, at familien under en ferie i Spanien havde opdaget, at William havde det meget bedre i et varmere klima. Og det var denne 'opdagelse', der nu har vendt familiens liv på hovedet.

De har solgt huset i Midtjylland. Sagt farvel til job, venner og andre nære relationer. For Williams skyld.

Helle Helene og Jens Christian Bitsch er forældre til William. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Helle Helene og Jens Christian Bitsch er forældre til William. Foto: Mikkel Berg Pedersen

For i USA, Florida, hvor de nu er flyttet hen, kan han trække vejret normalt, og han har ikke behov for medicin. Her er nemlig 30 grader, og vejret skifter ikke nær så meget som herhjemme.

»Han har ikke længere vågne nætter. Han hoster ikke. Han er glad og kan passe sin skole. Det er fantastisk,« siger moderen.

William selv synes, det er dejligt, at han har energi, når han skal i skole.

»Så bliver jeg jo glad. For så ved jeg, at det er det hele værd,« siger Helle Helene Bitsch.

William har fået fornyet energi af klimaet i Florida. Foto: Privat. Vis mere William har fået fornyet energi af klimaet i Florida. Foto: Privat.

Hendes mand har sammen med en barndomskammerat startet en autolak med skadeservice Center, så familien kan klare sig i mulighedernes land. Helle går hjemme og passer børnene og hjemmet. Hun har desuden en blog, hvor hun skriver om familiens hverdagsliv.

»Nu har vi tid til at være en familie og tage på ture. Vi har fået meget mere frihed, også selvom min mand arbejder meget,« siger hun.

De amerikanske klassekammerater lægger ikke engang mærke til, at William har en immundefekt.

De har kun spurgt til arret på hans hals, hvor respiratoren var tilkoblet, dengang han var lille.

William (th.) med sheriffen på den lokale skole i Florida ved halloween. Foto: Privat. Vis mere William (th.) med sheriffen på den lokale skole i Florida ved halloween. Foto: Privat.

Foreløbig er planen, at familien vil blive boende i fem år. Derefter ved de ikke, hvad der skal ske.

Til den tid er William stor nok til, at der er mulighed for, at han vil kunne få en række indsprøjtninger, der kan styrke hans immunforsvar.

Det vil betyde, at han kunne bo i et koldere klima som Danmark.

Indtil da nyder familien eventyret 'over there' med svømmepøl i haven og solskin fra oven.