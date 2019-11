Måske er hun død. Måske er hun blevet til en grøntsag. Måske har hun det fint.

Tankerne var mange, den dag i februar i år, da 46-årige Pieter Theron kørte bag ved ambulancen på vej til sygehuset.

Kort tid forinden var han blevet vækket af bankelyde fra sin kone, der ufrivilligt bankede hånden ind i væggen, mens hendes krop krampede, og hun ikke kunne trække vejret.

En 'hjerteløber' kom parret til undsætning, efter Pieter havde ringet efter hjælp. Dramatiske minutter fulgte, indtil ambulancen ankom. Endnu værre blev det, da de nåede sygehuset.

Majken og den ene af hendes døtre. Foto: Privat. Vis mere Majken og den ene af hendes døtre. Foto: Privat.

»Hun lå der i mine arme og trak ikke vejret. Det eneste, jeg kunne tænke på, var, at hun ikke måtte dø,« husker Pieter Theron.

Historien om Pieter Theron og hans kone, Majken Møller, er på mange måder usædvanlig.

Fortællingen rammer ned i vores alle sammens værste frygt, men rummer også håb og insisteren på at ville livet, når det truer med at trække stikket.

42-årige Majken har brystkræft med spredning til hjernen, mens Pieter er ramt af leukæmi.

Pieter og Majken går systematisk i værks i arbejdet med at finde nye behandlinger, der virker. Her har de lavet en opslagstavle i hjemmet på Bornholm, så de kan holde styr på, hvordan de forskellige behandlinger virker. Foto: Byrd: Jesper Jesper Westley. Vis mere Pieter og Majken går systematisk i værks i arbejdet med at finde nye behandlinger, der virker. Her har de lavet en opslagstavle i hjemmet på Bornholm, så de kan holde styr på, hvordan de forskellige behandlinger virker. Foto: Byrd: Jesper Jesper Westley.

Sammen har de tre små børn, tvillingerne Lilou og Vitus på fem år samt Freya på otte år. Børnene kender ikke til alvoren af deres forældres situation.

»Vi vil gerne holde fast i håbet og børnenes normale hverdag med fritidsaktiviteter og leg så længe som muligt. De skal ikke have en barndom fyldt med bekymring, især fordi vi ved, at der er behandlingsmuligheder derude, som virker,« siger Pieter Theron.

Han kommer oprindeligt fra Sydafrika og mødte tilfældigt sin danske hustru Majken i London for 21 år siden.

Majken var ellers erklæret rask efter et opslidende kræftforløb i 2016. Det var en aggressiv form for kræft, som rammer omkring 15 pct. med brystkræft, som havde angrebet hendes krop.

Pieter og Majken har dannet par i 21 år og har tre børn sammen. Foto: Byrd: Jesper Westley. Vis mere Pieter og Majken har dannet par i 21 år og har tre børn sammen. Foto: Byrd: Jesper Westley.

Derfor var det også et chok, da Pieter i 2018 fik konstateret leukæmi, og familien måtte genopleve de samme følelser forbundet med en kræftdiagnose.

»Det var som at blive kastet tilbage. Jeg var ret chokeret. Man er jo usikker på, om behandlingen virker. Det gør den jo ikke altid,« siger Pieter Theron.

Tilbage til den dramatiske nat, hvor Pieter nåede at tænke mange tanker, inden han fik svar på, hvad der var galt med hustruen.

En scanning viste, at der i Majkens hjerne gemte sig en knude på størrelse med en tennisbold. Og som altså gav forklaringen på, at Majken pludselig var begyndt at krampe og ikke trak vejret.

Majken har nu ni tumorer i hjernen. Foto: Privat. Vis mere Majken har nu ni tumorer i hjernen. Foto: Privat.

Hun havde fået et tilbagefald.

Majken blev på mirakuløs vis ikke hjerneskadet oven på episoden, men 'slap' med nogle brækkede ribben fra hjertemassagen. Hun blev efterfølgende opereret i hjernen for at fjerne knuden.

I dag – syv måneder senere – er det, som om verden endnu en gang er ramlet for den lille familie. En ny scanning i september viste, at der nu er ni tumorer i Majkens hjerne.

»Hun er uheldig, at det er Triple Negativ brystkræft (navn på kræftform, red.), og at det nu sidder i hjernen, fordi det er et af de værste steder,« siger Pieter Theron, der snart er gennem sit eget behandlingsforløb.

Pieter og Majken i hjemmet på Bornholm. Foto: Byrd/Jesper Westley. Vis mere Pieter og Majken i hjemmet på Bornholm. Foto: Byrd/Jesper Westley.

Midt i sin egen sygdom er han den, der hele tiden søger efter nye behandlingsmuligheder til Majken i udlandet. For herhjemme rækker ekspertisen hos de ellers dygtige læger ikke til at nedkæmpe denne form for brystkræft.

»Det er rart, at han er positiv og hele tiden finder nye veje, som vi kan gå. Ellers tror jeg, at jeg var gået ned med flaget,« siger Majken Møller, der selv karakteriserer situationen som 'surrealistisk'.

Pieter går ikke for alvor ind i sorgen eller tanken om, at hans hustru risikerer at gå bort før tid.

Via netværk på Facebook er han til gengæld i kontakt med andre lignende tilfælde, som er blevet raske trods de dårlige odds. Det giver håb, som de selv formulerer det.

Hele familien. Foto: Privat. Vis mere Hele familien. Foto: Privat.

Det er endda lykkedes familien at få sendt meget dyr medicin til Danmark, som Majken er blevet behandlet med. Foreløbig med positiv effekt, selvom hun stadig har det meget dårligt.

Medicinen skal de selv betale, da den endnu ikke er godkendt i Danmark som standardbehandling.

Derfor har familien startet to indsamlinger for at skrabe penge nok sammen til medicin, der måske kan sikre Majken flere år gode år som mor og hustru.

»Systemet er fantastisk, når det gælder de store kræftformer, men lige så snart noget er mere sjældent, så er du på egne ben. Derfor sørger vi hele tiden for at være et skridt foran og søge ny viden på daglig basis,« siger Pieter Theron.