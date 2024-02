»Det var et kæmpe chok. Vi blev rigtig kede af det. Det fremstår, som om vores søn er en voldtægtsforbryder. Det er en kæmpe løgn.«

Sådan lød ordene fra et berørt forældrepar til B.T., efter TV 2 i start februar bragte en historie om, at deres 10-årige søn havde begået flere voldtægter på en jævnaldrende pige i hans klasse på Borup Skole.

Nu er både TV 2 og Sjællandske mediers dækning af sagerne blevet diskuteret i søndagens udgave af 'Presselogen', hvor særligt førstnævnte modtager skarp kritik.

Det sker, efter at ingen af medierne forsøgte at kontakte forældrene, inden de udkom med deres første artikler eller indslag:

»Det er et lille lokalsamfund her i Borup, og alle ved, hvem det drejer sig om, så jeg synes, det var en krænkelse på privatlivet. Det er helt uhørt, at de ikke kontakter os først, inden de begynder at udgive sådan noget på landsdækkende tv,« siger faren søndag, der, af hensyn til sagens karakter, optræder anonymt.

Foruden at have oplevelsen af, at mediet burde have kontaktet dem tidligere i forløbet, fortæller forældrene, at de ikke har turdet sende deres barn i skole, fordi de frygter for barnets sikkerhed - og selv er utrygge.

Mens chefredaktøren for Sjællandske Medier, Louise Petterson, nu siger, at man burde have kontaktet forældrene, holder TV 2 fast i, at man har handlet efter de presseetiske regler.

Regler, der blandt andet siger, at medier skal efterprøve oplysninger, inden de bringes, når de kan være krænkende eller skadelige for nogen.

»Det var skolen, der var den angrebne part i presseetisk forstand. Så derfor var det dem, der skulle høres i første artikel, og beskrivelsen af fænomenerne på skolen var anonymiseret i en sådan grad, at det ikke krævede forelæggelse,« siger Jakob Vissing, der er chef for Udland på TV 2, i presselogen, der dog tilføjer:

»Det havde været en mere fuldendt artikel, hvis vi var nået hele vejen rundt allerede på første dag. Det gjorde vi så de efterfølgende dage, men på førstedagen handlede det primært om skolens ansvar.«

Forældrene retter i 'Presselogen' videre kritik af TV 2s brug af ordet 'voldtægt' i forbindelse med dækningen, som de også tidligere har kritiseret.

Her forklarer Jacob Vissing, at ordbruget var en stor overvejelse inden udgivelsen, men at man alligevel valgte at bruge det, fordi det var det ord, forældrene til pigen, havde fået omtalt af sundhedspersonale.

I forbindelse med B.T.s artikel forud for søndagens udgave af 'Presselogen', kritiserede flere eksperter også ordbruget, ligesom det ikke indgik i underretninger til Køge Kommune i sagen om den 10-årige.

Der stod derimod, at drengen ifølge pigen har udsat hende for grove trusler, og hændelserne bliver derudover beskrevet som »krænkende adfærd« af »seksuel karakter«.

TV 2s chefredaktør, Thomas Funding, afviste også her, at mediet havde overskredet nogle regler. Det kan læse mere om her.