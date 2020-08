Afstand og god hygiejne er alfa omega i en tid, hvor coronaen stadig har tag i os.

Men ifølge forældre i Næstved Kommune er afstand og hygiejne en mangelvare på buslinje 697, der fragter skoleelever til Fladsåskolens afdelinger i Mogenstrup og Tappernøje.

Det skriver Sjællandske Medier.

Cherie Dalthur og Tina Valgaard har flere gange har oplevet, at busserne er så propfyldte, at børnene sidder på skødet af hinanden til og fra skolen.

»De står som sild i en tønde og ånder hinanden i nakken. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man propper busserne så meget. Det må være chaufførens ansvar,« siger Tina Valgaard.

Hun bliver bakket op af Cherie Dalthur, der mener, at der må findes en løsning, hvor man kan fordele børnene i flere busser.

Center for Trafik og Ejendomme i Næstved Kommune har allerede erkendt, at der er et problem, og at der er behov for mere plads i skolebusserne.

Derfor har man allerede sat en ekstra bus ind både om morgenen og om eftermiddagen.

Man har dog ikke formået at få løst problemet, da den anden bus for det meste kører halvtom, fordi eleverne samler sig i den første bus.

Sjællandske Medier har talt med formand for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe (RV), der mener, at problemet skal løses gennem bedre kommunikation. Det er både skolens, forældrenes og Movias ansvar, at børnene ikke samler sig i én bus, der allerede er godt fyldt.

Det giver i hvert fald ingen mening, at der kører en tom bus, mener Lars Hoppe Søe.