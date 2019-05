Forældrene i den ene af de to daginstitutioner, der tirsdag aften er med i TV 2-dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden' er alt andet end begejstret for, at deres børn er blevet filmet med skjult kamera.

Det viser et brev, der er underskrevet af forældrerådet i den pågældende vuggestue på Vesterbro i København, og som B.T. er kommet i besiddelse af.

Brevet er stilet til TV 2 og Dokumentarkompagniet, som har produceret udsendelsen for TV 2 med skjult kamera i de to københavnske daginstitutioner, og er sendt efter, at forældrene søndag fik lov til at se udsendelsen.

'En pædagog (undercover-journalisten, red.), der var ansat til at sikre vores børns trivsel, følelsesmæssige omsorg, læring og udvikling, har i stedet optaget, udstillet, udnyttet og krænket vores børn med skjult kamera i intime situationer,' står der blandt i brevet, som fortsætter:

'Det er under al kritik, umoralsk og uetisk, at denne undercover-journalist har taget et betroet og tavshedsbelagt erhverv som vuggestuepædagog velvidende om, at hun 14 dage senere ville opsige sin stilling som pædagog og efterlade de børn, der er i 14 dage har forsøgt at få en omsorg og en tilknytning til hende.'

I brevet kritiserer forældrene også det faktum, at TV 2 ikke har indhentet samtykke fra de børn, som optræder i udsendelsen, da de - ifølge forældrene - er genkendelige på trods af, de er slørede. Det samme gør sig gældende for institutionen, som 'alle beboere på Vesterbro vil kunne kende,' da udsendelsen viser gademiljøet ude foran.

Derudover er forældrene bekymret over, hvilke optagelser Dokumentarkompagniet ligger inde med.

'Er alle optagelser harmløse eller findes der optagelser af børnene uden tøj?' spørger forældrene, som blandt andet frygter, at optagelserne pludselig ender i de forkerte hænder.

B.T. har tirsdag eftermiddag kontaktet Lasse Bjerre, der er redaktør på TV 2, for at høre, hvad han mener om kritikken fra forældrene i institutionen på Vesterbro.

»Jeg kan sagtens forstå, at forældre er berørt af den her situation, men vi mener, vi har gjort, alt vi kunne for at imødekomme dem, uden at det har skulle forhindre, at historien kunne komme frem, da vi mener, der er tale om en væsentlig og samfundsrelevant problematik,« siger Lasse Bjerre.

Forældrene mener ikke, at I har sløret hverken børnene eller institutionen nok. Hvad tænker du om det?

»Vi har sløret efter de gældende regler ifølge Pressenævnet. Det vil sige, at vi har sløret både børn og voksne, og vi fortæller ikke, hvilken institution det drejer sig om. Vi har været meget varsomme med ikke at vise billeder, der kan identificere personer og steder, og derfor mener jeg, at vi har gjort alt, vi kunne, for at tage det videst mulige hensyn til børnene.«

Forældrene mener også, at deres børn er blevet krænket og udnyttet ved af knytte sig til jeres journalist, som så stopper 14 dage senere. Hvad har I gjort af overvejelser i forhold til dette?

»Pædagogen (journalisten, red.) har været under redaktionel instruks hele vejen igennem og er blevet bedt om at passe sit pædagogiske arbejde på præcis samme måde, som har hun gjort i de 15 år, hun har arbejdet i institutioner.«

I brevet udtrykker forældrene også bekymring for, hvilke optagelser Dokumentarkompagniet ligger inde med, og de frygter, at de kan ende i de forkerte hænder. Hvad siger du til det?

»De optagelser er under meget streng redaktionel kontrol, og jeg vil gerne understrege, at der ikke er optagelser af børn, der bliver skiftet eller lignende. Vi er meget opmærksom på, at optagelserne er underlagt den kontrol, som der er påkrævet.«

Screendump fra dokumentaren.

'Daginstitutioner bag facaden' bliver sendt på TV 2 klokken 20 tirsdag aften, men ligger allerede tilgængelig på TV 2 Play. I en teaser, som TV 2 delte mandag, kan man blandt andet se et klip, hvor et lille barn på 14 måneder bliver kaldt en 'kæmpe egoist', fordi hun grædende kalder på sin mor og far.

Derudover viser dokumentaren også et klip, hvor en pige får klemt fingeren i en dør, hvorefter hun ulykkelig og grædende går hen til en pædagogmedhjælper, der afviser hende, fordi han er ved at gøre rent.

I dokumentaren har TV 2 undersøgt 22 af Københavns omkring 400 daginstitutioner, der har fået såkaldte røde anmærkninger for deres arbejde med området 'Sociale relationer - barn-/voksenkontakt'.

Dokumentaren har allerede fået konsekvenser for to af pædagogerne i dokumentaren, der ifølge Politiken er blevet fyret for at skælde ud og tale for hårdt til de små børn.