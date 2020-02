Forestil dig at stå alene med ansvaret for 13 børn, som alle har brug for omsorg, opmærksomhed og nærvær. Det lyder som en temmelig omfattende opgave, og det er det også. Men det er virkeligheden i fire børneinstitutioner i København.

En række forældre, der har børn placeret i de fire institutioner, retter nu en hård kritik af ledelsen i klyngen, som de fire institutioner hører under.

De mener, at ledelsens håndtering af børnene og den manglende personale i institutionerne fører til, at børnene bliver udsat for et stort omsorgssvigt.

Institutionerne, der er tale om, er Nabohuset, Isbjørnen, Arken og Børnekompasset Valby.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune mener ikke, at institutionen ikke lever op til de krav, der følger med at drive dagtilbud på forsvarlig vis. Foto: Claus Bech Vis mere Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune mener ikke, at institutionen ikke lever op til de krav, der følger med at drive dagtilbud på forsvarlig vis. Foto: Claus Bech

Nu har 58 forældre skrevet under på et dokument til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune, hvori de udtrykker deres utilfredshed med institutionerne.

Det har fået politikerne til at skride til handling. Under et møde i udvalget i Københavns Kommune onsdag stemte alle politikerne for at starte en undersøgelse af de fire institutioner. Henriette Gharib er mor til en dreng, der går i en af de ovenstående institutioner, og hun fungerer som en form for talskvinde for de mange forældre, der har vist deres utilfredshed over for ledelsen:

»Det er kaos. Typisk er der to voksne til 26 børn. Hvis en af pædagogerne skal skifte en af børnene, så er der en periode, hvor der er én voksen til at give 25 børn opmærksomhed.«

»Med de arbejdsvilkår, som pædagogerne har, er der jo ikke noget pædagogisk tilbud at komme efter, og det er ledelsens skyld. Pædagogerne gør det bedste, de kan,« siger Henriette Gharib.

Henriette Gharib. Vis mere Henriette Gharib.

Den manglende omsorg til børnene er noget, der har været med til at ændre adfærden hos hendes eget barn:

»Min søn har hver måned haft to nye personalemedarbejdere, han skulle forholde sig til. Alle de voksne, der efterhånden er gået igennem den stue, gør ham helt rundtosset. Han er mere aggressiv, end han har været førhen. Han bider og græder mere. Han havde et motorikprogram i vuggestuen, som han skulle fortsætte med i børnehaven, men det er aldrig blevet til noget, da der ikke har været ressourcer til det.«

»Han er så faldet ned, efter vi har givet ham færre timer i institutionen. Han har hver dag sagt, at han ikke vil i børnehave,« fortæller Henriette Gharib.

Det er en enorm udskiftning af personale og et højt sygefravær blandt pædagogerne, som fører til den underbemanding, der er med til, at børnene ikke oplever den omsorg, som de skal have, mener Henriette Gharib:

»Personalegruppen er på 29 personer. Men ofte er der helt op til 10 sygemeldinger på en dag. Det er helt vildt højt. Fornemmelsen er jo lidt, at de ligesom min søn heller ikke har lyst til at være der. Vi har også set pædagoger med tårer i øjnene, fordi de simpelthen er så pressede. Prøv selv at stå alene med 26 børn.«

Men nu har politikerne iværksat en undersøgelse af institutionerne, og det er Henriette Gharib godt tilfreds med:

»Vi er glade for beslutningen, og vi er meget spændte på de næste uger.«

Antallet af børn i institutionen er nu faldende, da flere forældre akut vælger at flytte deres børn til andre institutioner, oplyser Henriette Gharib.

B.T. har været i kontakt med Camilla Sørensen, der er klyngeleder for de fire omtalte institutioner, men hun har ingen kommentar til sagen.