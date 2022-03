Flere protester kan være på vej i Aalborg Kommune.

Forældre til børn i specialtilbud er nemlig vrede over, at en skjult besparelse, som i første omgang blev undgået, nu alligevel er blevet en realitet. Det kommer til at gå ud over børnene, når personalet skal løbe hurtigere, mener de.

»De her børn har kun deres forældre til at råbe højt om, at det ikke fungerer. Vi har lavet voldsomme protester før, og det kommer vi til at gøre igen,« siger Marlene Qvist Simoni, formand for foreningen Bhov – en forening af forældre til børn med særlige behov

Baggrunden er, at man allerede i efteråret sidste år planlagde at skære indirekte på kommunens specialtilbud. Tilbud, der rummer børn med særlige behov. Men pludselig dukkede 17 millioner op i kommunens budget, og den planlagte forringelse blev undgået.

Rådmand Morten Thiessen (K) anerkender forældrenes bekymring. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Rådmand Morten Thiessen (K) anerkender forældrenes bekymring. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»De 17 millioner kom fra aktiviteter, som på grund af corona ikke var blevet afviklet. Derfor kunne vi sidste år bruge dem på at sørge for en fornuftig dækning på specialområdet. Men det var sidste år, og det næste år er en anden sag,« siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Aalborg Kommune Morten Thiessen (K), som ikke selv sad i byrådet, dengang beslutningen blev truffet.

Og realiteten for næste år er altså, at man inden for det fastlagte budget skal rumme 46 børn flere end planlagt. Det betyder, at personalet skal løbe hurtigere, og for Marlene Qvist Simoni er der ingen tvivl om, hvad det kommer til at betyde.

»Børnene får ikke de skoletilbud, de har brug for. Vi har i forvejen et specialområde, der er skåret ind til benet,« siger hun.

Morten Thiessen forstår til fulde forældrenes bekymring.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil, B.T. Aalborg

»Det er en bekymring, de har noget at have i, og som jeg deler. Det er ikke en særligt tilfredsstillende situation. Jeg kan godt forstå, at forældre får ondt i maven. Det ville jeg også have, hvis jeg var en af de forældre,« siger han og understreger, at en af hans vigtigste opgaver som rådmand er at få knækket den stigende kurve med børn, der mistrives, så færre får brug for kommunens specialtilbud, og at de børn, som er i dem, får bedre gavn af dem.

»Det er et menneskeligt og økonomisk tab, hvis ikke vi får løst det,« siger Morten Thiessen.

Men den indsats tager tid, og for nuværende kan de 46 børn altså se frem til et skoleår, hvor personalet har mindre tid til hver enkelt elev. Det problem kan blive yderligere forstærket af, at der ud over de 46 børn nu er 27 yderligere, som er visiteret til specialområdet.

Hvordan det skal finansieres, er endnu ikke besluttet, men tre modeller er i spil. Enten kan man finde pengene til at dække de ekstra udgifter for hele skoleåret 2022/2023. En anden mulighed er at finde pengene til alene at dække 2022 og løse problemet for næste år senere. Sidste model er at lave samme finte, som man allerede har lavet en gang – altså at presse børnene ind under den nuværende budgetramme.

»Med de 27 ekstra børn er det min indstilling, at vi skal finde penge. Jeg har svært ved at se, at vi kan strække budgettet mere,« siger Morten Thiessen, som dog ikke på nuværende tidspunkt kan sige mere om, hvor pengene skal komme fra.

Marlene Qvist Simoni er udmærket klar over, at det koster, hvis specialtilbuddet skal rumme flere børn uden at gå yderligere ned på kvaliteten. Men for hende at se er de penge godt givet ud.

»Folkeskolen er jo børnenes fundament for fremtiden. Uden det er der ikke særlig meget at bygge videre på, og som det er allerede nu, er der mange børn i specialtilbud, som ikke får en eksamen, og på den måde skubber man jo bare nogle udgifter foran sig i stedet for at investere i børnene i tide,« siger hun.