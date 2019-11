'Ingen elever bør flyttes væk fra deres skole, venner, søskende og nabolag for at spare penge!'

Sådan lyder den umisforståelige melding fra forældre til skoleelever, der fra sommer næste år skal have undervisning i pavilloner fire kilometer væk fra de klasselokaler, hvor de plejer at parkere skoletaskerne.

Planen er slet ikke faldet i god jord hos forældrene, der nu i protest mod beslutningen har startet en underskriftindsamling.

'Lad os råbe Københavns Kommune op ved at samle underskrifter og protestere i håb om, at de ændrer deres nuværende plan og bliver medhør over for skolen og forældre, der møder modstand på modstand,' lyder det fra 'de håbefulde forældre'.



Henter kort...

Københavns Kommunes planer omfatter 150 elever fra Ørestad Skole, der af pladshensyn skal flyttes til pavilloner nær Amager Fælled Skole.

Der er omkring fire kilometer mellem de to skoler.

»Det er jo ikke den bedste beslutning i forhold til vores børn. Vi ser jo helst, at børnene går i skole tæt på deres område i og med, at de også har nogle interesser tæt på deres område,« siger Marie Aimée, formand for skolebestyrelsen på Ørestad Skole, ifølge Lorry.

Ifølge lokalmediet Ørestad Avis orienterer skolebestyrelsen i et brev alle forældre på skolen om, at beslutningen om, hvilke elever der får langt til skole, bliver truffet i begyndelsen af december.

'Skolebestyrelsen og ledelsen vil gerne pointere, at det ikke er vores beslutning at genhuse elever ved Amager Fælled Skole – det er en politisk beslutning. Til gengæld vil vi arbejde for at få det bedste ud af denne svære opgave og at give gode rammer for de elever, der skal genhuses,' står der i brevet til forældrene.

Borgmester Jesper Christensen forklarer over for Lorry, at der ikke er bedre alternativer, sådan som situationen står.

»Vi vil jo gerne have løsninger så tæt på, som man overhovedet kan. Nu er der ved at være fyldt ud i Ørestad de steder, hvor der er blevet bygget.«

»Så det er rigtig svært at finde nogle steder, hvor vi heller ikke bare med midlertidige løsninger kan fylde noget ind,« siger han.