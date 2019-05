Skub ned ad en trappe, spark over skinnebennet og offentlig ydmygelse har gennem flere år været hverdagen for Mathias, der går i 5. klasse.

Efter gennem flere år at have forsøgt at råbe Odense Kommune op har Mathias' forældre nu fået nok og har taget et drastisk skridt.

»Vi er magtesløse og frustrerede. Vi har forsøgt at råbe både klassens lærere, skolens ledelse og kommunen op, men det har ikke fået volden mod vores søn til at stoppe. Tværtimod er den intensiveret,« siger Mathias' far, Peter.

Sammen med sin hustru, Susanne, har han kontaktet B.T. for at fortælle deres historie.

Tidligere på måneden indgav de derfor en politianmeldelse af ledelsen på Hunderupskolen, der ifølge forældrene har gjort alt for lidt for at få overgrebene stoppet.

»Der er udvist svær passivitet, hvor der ikke er lavet referater af vores møder med skoleledelsen, der er ikke lavet lovpligtige handleplaner om indsatsen for at få stoppet volden, og der er iværksat enkeltmandsundervisning, som har strakt sig over fem en halv måned, uden at PPR (pædagogiksk-psykologisk rådgivning, red.) er inddraget,« skriver forældrene i anmeldelsen, som B.T. har set.

Vicepolitiinspektør Per Laursen bekræfter, at Fyns Politi har modtaget anmeldelsen.

»Vi er ved at efterforske den og har i øjeblikket en dialog med skolens ledelse,« siger han.

Skoleledelsen risikerer fængsel Hvis anklagemyndigheden ender med at rejse en sag over for ledelsen på Hunderupskolen, er det straffelovens paragraf 156, der kommer i spil: »Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.« Kilde: Straffeloven

B.T. har bedt børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune om en kommentar til sagen, men det har forvaltningen ikke ønsket.

Vi ville gerne have spurgt, hvorfor skolen ikke har smidt den mobbende dreng ud.

'Vi kan ikke udtale os af hensyn til de involverede børn. (...) Det gavner ingen af de involverede børn og deres videre skolegang, at sagen er i pressen. Forvaltningen betragter sagen som en konkret sag, og derfor giver den ikke anledning til at gøre noget anderledes generelt,' skriver forvaltningen i en e-mail.

Skoleleder på Hunderupskolen, Helle Hjorth, der altså risikerer at havne på anklagebænken, henviser til sin tavshedspligt.

Vi har ikke kunnet få svar på, hvad man har tænkt sig at gøre for vores søn, og mens vi har forsøgt at råbe lærere, ledelse og kommunen op, er volden bare intensiveret Far til mobbeoffer

'Det er en ulykkelig sag, når et barn ikke trives i sin skole, og som jeg er meget ærgerlig over. På Hunderupskolen bestræber jeg og alle medarbejdere os på, at alle klasser og børn trives og kan gå trygt i skole,' skriver hun i en e-mail.

B.T. har set dele af forældrenes korrespondance med Helle Hjorth, hvor de gentagne gange beder hende om mere fyldestgørende svar på deres spørgsmål.

I familiens hjem i et villakvarter i Odense sidder Mathias' far, Peter, tilbage med en altoverskyggende følelse af magtesløshed.

»Vi har ikke kunnet få svar på, hvad man har tænkt sig at gøre for vores søn, og mens vi har forsøgt at råbe lærere, ledelse og kommunen op, er volden bare intensiveret,« siger han.

Den massive mobning har ifølge Peter stået på siden 2017. Én bestemt dreng har stået bag alt fra skub ned ad en trappe til spark over skinnebennet. Han har endda trukket Mathias' bukser og underbukser ned foran andre elever i skolens kantine tre gange.

Særligt truslerne om vold har taget hårdt på Mathias, der derfor har modtaget hjemmeundervisning.

Efter at have ledt efter en ny skole til ham, er det ved at falde på plads nu.

»Vi regner med, at han begynder på en ny skole i maj. Det bliver ikke hverken et fagligt eller socialt løft, for han kender ingen på den nye skole,« siger Peter, som dog er fortrøstningsfuld for fremtiden.

»Han skal nok komme til at trives der. Men jeg synes sådan set også, kommunen svigter den dreng, der har mobbet vores søn.«

Mener I, han skulle være smidt ud af jeres søns klasse?

»Nej, vi har hele tiden tænkt, at man skulle sætte ind over for ham - og give ham en ny start i en ny klasse. Vi har ikke noget hævnmotiv overhovedet.«

Nanvene på familien er opdigtede. B.T. er bekendt med deres identitet, men har respekteret deres ønske om at være anonyme af hensyn til sønnen.