En forældregruppe er begyndt at patruljere om aftenen i Fløng og omegn.

Michael Ludwigs Sørensen, der er initiativtager til Facebook-gruppen HTK-Forældreringen, siger:

»Jeg vil gerne være sikker på, at mine børn er trygge ved at færdes i området omkring Fløng.«

Michael Ludwigs Sørensen er far til to døtre på 13 og 14 år. Den ældste har to gange oplevet at blive kontaktet af fremmede mænd, der har tilbudt at køre hende hjem i deres bil. Tilbud hun har afslået.

»Jeg har lært mine børn at sige nej til stoffer og nej til alkohol, men det er måske ikke så let at sige nej til en fremmed voksen mand. I værste fald kan der ske en voldtægt, der håber jeg ikke sker for nogens børn,« siger han, der til dagligt arbejder som klubmedarbejder i Københavns Kommune.

Datterens oplevelser har fået Michael Ludwig Sørensen til at kontakte politiet og til at beslutte, at han hver aften i den kommende tid går en god lang aftentur i området omkring Fløng Skole, hvor mange unge mødes. Han kommer ikke til at gå alene. Siden fredag har Facebook-gruppen fået 225 medlemmer.

Kurt Scheelsbeck (K), der er formand for Institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune hilser forældrenes initiativ velkommen:

»Det er super, at forældrene tager ansvar.«

Særligt glæder det ham, at det er forældre fra både Hedehusene, Charlotteager og Fløng, der er enedes om at være mere synlige i området.

»Det er godt, at der ikke peges fingre af nogle fra bestemte områder,« siger han.

Kurt Scheelsbeck (C), formand for Institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup. Foto: Høje-Taastrup Kommune Vis mere Kurt Scheelsbeck (C), formand for Institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Sagen begyndte i sidste uge, da en mail fra skolelederen på Fløng Skole advarede forældrene om at:

»De unge mennesker fra Hedehusene og Charlotteager udviser en rigtig bekymrende adfærd i form af voldtægtskultur.«

Mailen fik blandt andet udlændinge- og integrationsminisiter, Mattias Tesfaye, til at dele beskeden på Facebook:.

'Jeg måtte læse beskeden to gange. Det er jo komplet vanvittigt. Rystende. Skræmmende. Totalt uacceptabelt,' skrev ministeren.

Ifølge Kurt Scheelsbeck har de unge i området gennem længere tid festet på skolens område om aftenen og i weekenderne.

»Vores fritids- og ungdomsklub har længe været opmærksom på en uheldig drukkultur. I forbindelse med, at klubmedarbejderne talte med børnene på skolen, havde tre-fire af eleverne sagt til deres lærere at de havde oplevet noget krænkende.«

Politiet har endnu ikke modtaget nogle egentlige anmeldelser i sagen, men man har fået tre henvendelser.

Ifølge Allan Nyring, der er chef for lokalpolitiet i Høje-Taastrup, handler to af henvendelserne om en mand, der har tilbudt piger at køre dem hjem. Mens én drejer sig om en jævnaldrene dreng, der havde bedt en pige om et kys.

Vi har endnu ikke fundet noget, der bekræfter at der foregår noget Allan Nyring leder af lokalpolitiet i Fløng

»Men det er meget diffust og kun andenhåndsberetninger. Vi har været rigtigt meget tilstede i området og forsøger at få nogen til at stå frem. Men vi har endnu ikke fundet noget, der bekræfter at der foregår noget.«

Mandag aften mødes politikere, politi og skole- og klub-ledere med forældre fra området for at diskutere sagen.

»Vi vil i aften opfordre folk til at tale med deres børn., så vi evt. får noget at gå videre med. For det vi ikke ved, kan vi ikke gøre noget ved,« siger Allan Nyring.