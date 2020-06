Der er i øjeblikket store problemer med at komme igennem på det nummer i Region Hovedstaden, hvor man kan bestille tid til coronatest af børn.

Karoline Dahm Frederiksen ville mandag eftermiddag bestille en tid til sin datter, efter hun havde talt med 1813.

»Jeg ringede til 1813 for at høre, hvordan jeg skulle forholde mig til en fireårig med feber, og blev bedt om at teste hende for corona. De sendte henvisningen, og jeg skulle herefter ringe for at bestille tid,« fortæller Karoline Dahm Frederiksen, der arbejder som sygeplejerske.

Klokken 16.39 kom hun efter tredje forsøg igennem til nummeret, hvor hun ventede i kø i to timer og 13 minutter for til sidst at blive smidt af linjen, da telefonerne lukkede.

Karoline Dahm Frederiksen havde svært ved at komme igennem til akutberedskabets prøvebestilling, da hun skulle have en tid til sin datter, så datteren kunne blive testet for corona (Privatfoto)

Tirsdag formiddag forsøgte Karoline Dahm Frederiksen igen, da telefonerne åbnede.

»Klokken 10.03 var jeg nummer 334 i køen, men kunne så bede dem om at ringe mig op, så jeg slap for at hænge aktivt i køen. De ringede 11.48, og jeg fik tid til en test samme eftermiddag.«

Hun undrer sig over, hvorfor man ikke kan bestille en tid til børn via coronaprover.dk, på samme måde som voksne kan.

»Det er ikke ment som en klage, men jeg er oprigtigt nysgerrig i forhold til, hvorfor børn ikke ligger under deres forældres Nem-ID i sundhedsvæsenet. Det ville gøre mange ting meget lettere - både for forældre og sundhedsvæsen, forestiller jeg mig,« siger hun.

Karoline Dahm Frederiksen er langt fra den eneste forælder, der har oplevet problemer med at få tid.

Også Flemming Ljungdahl måtte væbne sig med tålmodighed, da han skulle bruge en tid til sin søn, efter sønnen var blevet henvist til test af egen læge.

Han begyndte at ringe kort før klokken 10 tirsdag morgen, men kunne ikke komme igennem til linjen.

»Jeg fik hele tiden en automatisk besked om, at der var travlhed, og at jeg skulle prøve igen senere.«

43 minutter og 20 opkald senere kom Flemming Ljungdahl endelig igennem - som nummer 349 i køen.

»Jeg ventede i køen i lidt over to timer og fik en tid i morgen formiddag,« fortæller Flemming Ljungdahl, der undrer sig over, hvorfor der pludselig er kommet så stort et pres på telefonlinjen.

Det ekstraordinære pres skyldes ifølge Region Hovedstadens Akutberedskab, at rigtig mange dagsinstitutioner og skoler lige nu efterspørger, at børn kan fremvise en negativ coronatest. Blandt andet i situationer, hvor børn har været forkølede.

'Mange forældre kontakter Coronatest Booking som det første, når de skal have bestilt en tid til test til deres børn. Forældre skal kontakte egen læge. Egen læge kan oprette en rekvisition, så forældrene efterfølgende kan bestille tid til booking via Coronatest Booking. Coronatest Booking kan ikke oprette en rekvisition til børn,' skriver Region Hovedstadens Akutberedskab i et skriftligt svar.

'Den øgende aktivitet i forhold til testning af børn har ført til kø til Coronatest Booking. Vi beklager de gener, det har medført for forældrene,' skriver akutberedskabet.