Undtagelse i forsamlingsforbud betyder, at nærmeste pårørende må samles op til ti i det offentlige rum.

På trods af det nye forbud om at samles flere end fem personer, er det fortsat lovligt at samles op til ti, hvis man deler husstand eller er hinandens nærmeste pårørende.

Det betyder, at man ikke bryder forsamlingsforbuddet, hvis man for eksempel går en tur med sine forældre og sine op til syv søskende.

Det fremgår af en bekendtgørelse om forsamlingsforbuddet, som onsdag er blevet offentliggjort.

Her bliver begrebet "nærmeste pårørende" defineret som en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, søskende eller børn.

Herunder også plejebørn samt børn af ægtefæller, faste samlevende eller faste partnere.

Man må dog aldrig samles flere end ti i det offentlige rum, selv om man er nærmeste pårørende til hinanden.

Undtagelsen gælder også for visse fællesområder, hvor personer, som ikke tilhører samme husstand, bor, hvis deres boligforhold betyder, at de i praksis ikke kan undgå en vis kontakt med hinanden. Det kan eksempelvis være et køkken på et kollegie.

Det skærpede forsamlingsforbud trådte i kraft onsdag klokken 12.00 og gælder frem til 17. januar.

Det er dog forventeligt, at en del af de nye restriktioner bliver forlænget yderligere. Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag, hvor restriktionerne blev annonceret.

