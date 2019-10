Med nye fraværsregler kan kommuner straffe familier økonomisk. En forkert løsning, mener forældre og lærere.

Børn med højt ulovligt fravær i skolen kommer ofte fra sårbare familier. Derfor er det bekymrende, at kommuner med nye fraværsregler kan tage børnechecken fra familier, hvor barnet har over 15 procents fravær.

Det mener organisationen Skole og Forældre, der er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

- Vi synes ikke, at det er den rigtige vej at gå. Der er ofte tale om sårbare familier, der ikke bliver hjulpet af, at man tager pengene fra dem, og som måske i højere grad har brug for hjælp, siger Rasmus Edelberg, organisationens formand.

Børne- og Undervisningsministeriet har annonceret nye fraværsregler i folkeskolen. Hver morgen skal eleverne krydses af. Børnene i 7. til 10. klasse også skal tælles op i skoledagens sidste time.

Viser det sig, at en elev har et ulovligt fravær på over 15 procent, skal det meldes til kommunen. Det kan føre til både sociale foranstaltninger i forhold til barnets familie, og til at børnechecken inddrages.

Skole og Forældre er positiv over for undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) generelle idé om, at skolerne skal bruge fravær til at lave en indsats for familien.

Men det går ikke at give kommunerne mulighed for at straffe familierne ved at tage børnechecken fra dem, mener Skole og Forældres formand.

- Det med at man straffer forældre økonomisk, er en sammenblanding af socialpolitik og skolen.

- Det vil ikke virke, fordi det tit handler om andre ting som sygdom eller problemer i hjemmet. I de tilfælde hjælper det ikke familien at tage penge fra dem, siger Rasmus Edelberg.

I Danmarks Lærerforening er der ikke forståelse for, at lærernes registreringer af fravær skal kunne føre til straf fra kommunerne.

- Det giver ikke nogen mening og lægger et enormt pres på skolen, som bliver kontrolinstans, siger Jeanette Sjøberg, formand for foreningens undervisningsudvalg.

Hun mener, at der er fare for, at det kommer til at ødelægge relationen mellem lærer og elev, når der kommer økonomiske sanktionsmuligheder i spil.

