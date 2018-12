46-årige Niklas Press kender alt til, hvor svært det kan være at finde det rigtige navn til sit barn, og derfor hed hans søn længe X Press. Det er der en god forklaring på.

Niklas nåede at give X sit nuværende navn inden for lovens tidsgrænse, men det er ikke alle forældre, der når at navngive deres efterkommere i tide.

»Vi havde en aftale om, at vi skulle være helt enige om navnet. Det var også en af grundene til, at det tog lang tid at finde. Min kone sagde fra start, at hvis der var det mindste ved et navn, som jeg ikke brød mig om, så skulle jeg bare sige fra,« fortæller Niklas Press om en af årsagerne til, at navngivningen trak ud.

Tal fra Statsforvaltningen viser, at der i 2016 var 44 sager om manglende rettidig navngivning. I 2017 var der 26 sager, mens antallet af sager for de første tre kvartaler i 2018 lyder på 29.

Niklas gjorde sig mange overvejelser, inden Noah (th.) fik sit navn. Vis mere Niklas gjorde sig mange overvejelser, inden Noah (th.) fik sit navn.

Overtrædelse af ‘deadline' - seks måneder efter fødslen - kan medføre bødestraf.

‘Principielt kan man blive ved med at betale bøder i al evighed. Sagen vil ligge både hos os og hos politiet,’ oplyser Statsforvaltningen.

Niklas Press' søn, der i dag er ti år, nåede at hedde X i fem måneder, før han fik navnet Simon Noah. At der skulle længe, skyldtes flere hensyn, fortæller Niklas Press.

»Simon Noahs mor tog mit efternavn, da vi blev gift, så vores børn kunne have det samme efternavn som os.«

Tip os Har du overskredet rettidig navngivning af dit barn, så vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chans@bt.dk.

»Vi ville godt have, at vores barn så også fik et navn, der refererede til hendes familie, hvor alle mændene hedder Simon til fornavn men bliver kaldt deres mellemnavn. Eksempelvis Simon Morten og Simon Mark.«

Der var dog flere ovevejelser for parret, fortæller Niklas Press.

»Samtidig ville vi godt have, at vores barn fik et navn, der var internationalt gangbart. Det var vigtigt for os, at det var et navn, der selvfølgelig kunne fungere på dansk, men det skulle også være et navn, som han ikke ville blive besværet af, hvis han i fremtiden vil udnytte, at verden er stor,« siger han.

Det er kordegne landet over, der sørger for navneregistrering. Anders Tangaa Jensen fra Københavns Domkirke fortæller, at han har set forældre være i tvivl om det rigtige navn indtil sidste øjeblik.

»Før borgerne skulle ansøge om navngivning på borger.dk, kunne jeg komme ud for forældre, der blev uenige, når de stod her på kontoret og skulle skrive under på blanketten. Så bad jeg dem om at gå en tur i Kongens Have og så vende tilbage, når de var blevet enige,« siger han.

At det lige blev X og ikke et af alfabetets øvrige bogstaver, som Simon Noah bar i livets første måneder, har også en finurlig forklaring.

»Han blev født på kun et kvarter. Min kone nåede ikke engang at skifte tøj, før han kom ud, og så syntes vi jo, at det passede fint, at han hed X Press. Og så blev han født samtidig med, at der var første sæson af X Factor.«

Først på en familietur til Jylland for at aflægge påskevisit blev den endelige beslutning truffet. Der var nu gået så lang tid uden et rigtigt navn, at det var begyndt at blive pinligt, lyder det.

»Vi kunne ikke ankomme uden at have et navn, så vi spurgte storebror, om Noah var det rigtige, og det vedtog vi så.«