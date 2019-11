Bannere, skilte og politiske diskussioner. Forældrene nægter at give op.

»Vi føler, at vores søn og hans skolekammerater bliver betragtet som andenrangsborgere, som man bare kan behandle, som man vil,« siger Betina Overmark Schacht.

Hun er mor til Martin og reagerer på at Skanderborg Kommune har besluttet, at en nybygget skole til børn med specielle behov i stedet skal bruges som børnehave.

Nu har en forældregruppe startet et oprør mod kommunen. Det fortæller Betina Overmark Schacht til B.T.

Betina Overmark Schacht og hendes mand, Dan, er nogle af de forældre, som gør oprør mod Skanderborg Kommune.

Byggerod og uvante rammer har præget hverdagen for 50 børn det sidste halvandet år på specialskolen Columbusskolen, som har været under ombygning på grund af pladsmangel.

Børnene og deres lærere har set frem til februar 2020, hvor der skulle stå en helt ny skole klar til dem.

Men nu bliver skolen, som ligger i Galten i Skanderborg Kommune, snuppet lige for næsen af børnene og prioriteret til kommunens mindre poder, som skal i børnehave.

»Vi troede først, at vi havde misforstået noget. For hvis det var sandt, så var vi jo nok blevet informeret og inddraget i beslutningen,« siger Betina Overmark Schacht, som har en søn på Columbusskolen, og fortsætter:

Martin O. Aa. Schacht er ni år og går til daglig på tredje årgang på Columbusskolen.

»Vi føler os magtesløse og frustrerede. Der er rigtig mange følelser i spil,«.

Betinas søn, Martin, er ni år og går på tredje årgang på Columbusskolen. Han er født for tidligt, er særligt sensitiv og har ikke kunnet passe ind i det almene skoletilbud. Efter at Martin blev visiteret til specialskolen, er han nået dertil, hvor han trives og tager læring til sig.

Hans mor mener, at succesen skyldes de trygge rammer på Columbusskolen, hvor hverdagen er forudsigelig, og de voksne kender det enkelte barns behov.

»Det har ikke været omkostningsfrit for vores søn, at han er blevet kastet rundt i systemet. Nu har han fundet sin plads. Nu skal han ikke kastes mere rundt,« siger Betina Overmark Schacht og fortsætter:

Forældre og pårørende demonstrerede i onsdags på Skanderborg Rådhus.

»Vores børn er mennesker og ikke tal. De er ikke bare brikker, der skal passe i et puslespil, som ikke giver mening.«

Martin og hans kammerater er altså ikke længere sikret en tryg hverdag.

Undervisnings- og Børneudvalgets formand i Skanderborg Kommune, Trine Frengler, forsvarer byrådets beslutning og henviser til, at det handler om prioriteringer.

»Vi må konstatere, at vi ikke har alle de millioner, der skal til for at bygge alt det, vi har brug for i kommunen,« siger udvalgsformanden.

»Vi vil gøre vores for at forhindre, at den her flytning bliver en realitet". Betina Overmark Schacht.

Hun understreger, at skolen ikke skal lukkes, og ingen lærere skal fyres. Der er tale om en 'en til en'-flytning, og ellers er alt andet, 'som børnene kender'. Beslutningen føres ud i livet i sommeren 2021, og der er god tid til at inddrage børn og forældre i processen, mener Trine Frengler.

»Vi skal hurtigt finde en ny lokation til Columbusskolen. Derefter inddrager vi forældrene i processen, så de forhåbentligt får så meget ro i maven, at de kan give deres børn noget ro i maven,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kan godt forstå, hvis forældrene synes, jeg ikke er særlig sød. Jeg er bare nødt til at sige, at det er den beslutning, der er truffet,«.

Beslutningen bliver endeligt vedtaget ved tredje behandling af kommunalbudgettet.

Forældrene har allerede demonstreret foran Skanderborg Rådhus, og selvom de gik derfra med en 'flad og nedslående følelse af ikke at blive taget seriøst', så vil de fortsætte med at råbe højt i læserbreve og ved debatmøder.

»Vi vil gøre vores for at forhindre, at den her flytning bliver en realitet,« siger Betina Overmark Schacht.