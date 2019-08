Først var vejen farlig - men så - vupti - så var den pludselig ikke farlige mere.

Den vej, som tvillingepigerne Nathali og Sabine Christensen fra Daubjerg hver dag skal forcere for at komme i skole i nabobyen Mønsted, er pakket med tæt, tung og ikke mindst travl trafik.

Derfor har Viborg Kommune også i mange år kategoriseret hovedvejen mellem Holstebro og Viborg i det midt- og vestjyske som 'farlig,' og børnene blev af samme grund hentet i skolebus.

Det har kommunen nu lavet om med et snuptag, skriver TV MidtVest.

Ikke ved at etablere cykelsti, rundkørsler eller andre sikkerhedsskabende foranstaltninger, men simpelthen ved at ændre farverne på vejene på et landkort.

Derfor kan pigerne ikke længere bruge skolebussen, men må i stedet selv cykle de tre kilometer på den stærkt trafikerede vej.

Og tvillingernes skolevej er ikke den eneste, som pludselig ikke er farlig længere, efter at kommunen har ændret dens status.

60 veje i Viborg Kommune har med ét ændret status fra at være farlige til ikke at være farlige længere.

Det har fået en del forældre i området op i det røde felt. Det frygter for deres børns sikkerhed.

En af dem er Nathali og Sabines far, som kalder kommunens beslutning for 'vanvittig.'

»Mine døtre skal ikke risikere at blive slået ihjel herude,« siger Carsten Christensen til TV MidtVest.

Lokale politikere forklarer til tv-stationen, at de nye vurderinger kommer for at gøre reglerne ens over hele kommunen, men konsekvenserne kommer bag på både folkevalgte og embedsmænd.

»En harmonisering lyder sådan set okay, men i den størrelsesorden og med så mange veje, der bliver nedgraderet, havde jeg slet ikke forestillet mig,« siger Venstremanden Claus Clausen i kommunens Børne- og Ungdomsudvalg.

Det viser sig da også, at der er sket en fejl.

Chefen for Trafik & Veje i Viborg Kommune erkender, at der er noget galt med den model, som de har brugt til at regne trafikfaren ud med. Han kalder flere af resultaterne for 'mærkelige.' Derfor vil kommunen og politi nu igen gennemgå skolevejene i kommunen.

Efter planen skulle den nye vurdering være trådt i kraft efter efterårsferien.