Flere elever på Tibberupskolen siger nej til skolens opfordring om at lægge den traditionsrige dag, Blå Mandag, på en fridag og indkasserer derfor frivilligt en pjækkedag.

Det er konfirmationstid i Danmark, hvilket også er lig med Blå Mandag, som er dagen, hvor elever har fri fra skole til at fejre deres konfirmation.

Tidligere har det været en fast tradition, at dagen blev afholdt, som navnet antyder, på en mandag. Men på Tibberupskolen i Nordsjælland opfordrer man elever og forældre til at lægge dagen på en fridag, så det ikke går ud over fagligheden. Det er dog ikke alle klasser, der tager opfordringen til sig.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Én af de klasser er 8.a, som har valgt at lægge deres Blå Mandag på mandag den 3. juni. Og det er en beslutning, som forældre Pernille Lindenborg bakker op om.

»Det er en fælles pjækkedag. Vi bakker fuldstændig op om klassens beslutning. Der var også stor ballade sidste år om blå mandag, da min datter skulle konfirmeres. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man som skoleledelse ønsker at ødelægge en mangeårig tradition. De argumenter, skoleleder Andreas Elkjær har om faglighed, holder ikke. Man kan godt trække en enkelt dag ud, uden det går ud over fagligheden,« mener Pernille Lindenborg, der er forælder til en dreng i klassen.

Helt konkret har to ud af ni ottende klasser på skolen valgt at lægge deres Blå Mandag på en mandag, mens de resterende holder dagen fredag den 31. maj.

Skoleleder på Tibberupskolen, Andreas Elkjær, lægger dog, foruden faglighed, også vægt på, at det ligeledes handler om at imødekomme de elever, som ikke bliver konfirmeret.

»Det er vores klare opfattelse, at vi har haft en god dialog med forældrene på mødet tidligere på foråret om at skabe nye traditioner. Det er ikke alle elever, der bliver konfirmerede. På den her måde bliver de også en del af fællesskabet,« siger Andreas Elkjær.

De elever, der ikke følger skolens opfordring og vælger at pjække i stedet, bliver noteret for at holde ulovligt fri.

Og selvom Pernille Lindenborg ikke har noget imod, at hendes søn tager en pjækkedag, foreslår hun alligevel, at der skal ændres i reglerne.

Lige nu er det nemlig skolens klasser, som selv arrangerer, på hvilken dag Blå Mandag skal fejres. I stedet ser hun hellere, at skolen fastlægger en mandag for alle nyudklækkede konfirmander, så klassernes fejring ikke spreder sig over forskellige dage.