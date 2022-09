Lyt til artiklen

Hundredvis af børn kan snart blive revet væk fra trygge rammer.

Fire folkeskoler og et specialtilbud er i fare for at blive ramt af Slagelse Byråds sparekniv.

Kommunen skal nemlig spare et svimlende beløb på 280 millioner kroner, og pengene, vil byrådet blandt andet finde ved at lukke børnenes institutioner.

»Jeg er bekymret for min søns fremtid, og hvis forslaget går igennem, kan det have konsekvenser for resten af hans liv,« fortæller Didde Persson Kjeldsen til B.T.

Hun er mor til et barn på det specialtilbud, der er i fare. Hendes søn blev flyttet fra byens største skole til et specialtilbud kaldet ‘Slagelse Heldagsskole.’

Det specialtilbud skal, såfremt byrådets spareplan går igennem, kobles op på den skole hendes søn endelig var blevet flyttet fra.

»Han blev overstimuleret på sin gamle skole. Der var alt for mange børn og indtryk – nu har han stor skoleglæde, bliver rummet og kan spejle sig i sine klassekammerater, der har lignende udfordringer,« siger hun.

Men, hvis Slagelse byråds forslag bliver ført igennem, kommer Didde Perrson Kjeldsens søn og hundredvis af andre børn og unge til at stå overfor en potentielt ødelæggende forandring.

»Jeg håber ikke, at man tager den her beslutning uden at tænke over konsekvenserne det kan få for børnenes liv. Man taber børnene, fordi der sidder nogle politikere, der forvalter pengene forkert,« siger Didde Perrson Kjeldsen.

Både elever, lærere og forældre har tænkt sig at kæmpe for deres børns fremtid. Tirsdag mødte en gruppe op for at synge en protestsang mod byrådets forslag. Vis mere Både elever, lærere og forældre har tænkt sig at kæmpe for deres børns fremtid. Tirsdag mødte en gruppe op for at synge en protestsang mod byrådets forslag.

Og hun står ikke alene.

En stor gruppe forældre og børn fra de sparetruet skoler har samlet sig i ‘et oprør’ mod kommunes planer, hvor både demonstrationer og andre happenings er planlagt, inden forslaget skal gennemføres.

»Vi gør det for at sikre vores børns fremtid, for hvis forslaget går igennem, står vi med en masse børn, der ikke kan få opfyldt deres behov eller blive mødt i deres udfordringer,« siger Jeanette Rosenberg-Lund, der er en af forældrene bag tiltaget.

Tirsdag startede det første opråb, hvor flere elever sang en protestsang foran Slagelse Rådhus. Mange af børnene på skolerne, er der af en grund – og de vil ikke sendes tilbage på de store skoler.

»Mange af børnene kommer fra mistrivsel, og har ikke fungeret på de større skoler i byen. Vi er gået ind i kampen for at de børn ikke skal sendes tilbage i mistrivsel,« siger Jeanette Rosenberg-Lund.

Både Jeanette-Rosenberg Lund, Didde Persson Kjeldsen og de andre forældre til børnene, håber, at deres tiltag vil bremse byrådets forslag.

Foruden tirsdagens protestsang har forældrene planlagt flere demonstrationer, der kommer til at falde inden byrådets endelige beslutning.