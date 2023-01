Lyt til artiklen

Engang var det normalt med flødeboller, kage eller noget tredje sukkerholdigt, når man som barn holdt fødselsdag i skolen eller daginstitutionen.

I dag er det flere steder mere normalt at se en 'frugtmand' eller andet sundt.

Men i en række sydvestjyske byer har man set sig nødsaget til at trække endnu en streg i sandet.

En streg, der nu betyder, at det i alle børnehaver i Ribe, Gredstedbro og Øster Vedsted fra april er forbudt at medbringe spiselige ting, hvis man som barn skal fejre sin fødselsdag i institutionen.

I stedet får den unge fødselar et hejst fødselsdagsflag og en valgfri sang, når det er tid til fejring.

Det er Ribe-egnens områdebestyrelse, der har truffet beslutningen, men det er bestemt ikke faldet i god jord hos alle forældre.

Der er nemlig en gruppe forældre, der har startet en underskriftindsamling mod forbuddet, og én af dem er May-Britt Andrea Andersen.

»Vi synes faktisk, det er en stor værdi, at man som barn kan få lov at dele noget ud. Det var jo i forvejen sådan, at man måtte dele frugt ud, men nu giver man så helt op,« siger den 40-årige mor, der har to børn i de berørte institutioner, og som også har talt med JydskeVestkysten.

Der er flere årsager til områdebestyrelsens beslutning, og én af dem er, at man vil give alle børn lige chancer ved at fjerne præstationspresset for at skulle tage bestemte ting med.

Den køber May-Britt Andrea Andersen dog ikke.

»Det er selvfølgelig rigtigt, at der vil være forskelle i, hvad folk kan tage med, men børn skal da også lære, at vi alle er forskellige. Det er en vigtig lærdom, synes jeg. Så jeg synes, det er en helt forkert kamp at tage, og det er der heldigvis også mange andre, der synes,« siger hun.

May-Britt Andrea Andersen er en af de mødre, der bestemt ikke er tilhængere af det nye forbud Vis mere May-Britt Andrea Andersen er en af de mødre, der bestemt ikke er tilhængere af det nye forbud

Der er allerede et tocifret antal forældre, der har skrevet under på et brev, som May-Britt Andrea Andersen sammen med et par andre forældre har forfattet.

Og ifølge May-Britt Andrea Andersen bliver hun ved med at modtage beskeder fra forældre, der gerne vil give deres støtte.

Det er meningen, at brevet skal sendes til områdebestyrelsen onsdag aften.