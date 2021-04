Det nuværende »testcirkus« i folkeskolen kan i værste fald opleves som et overgreb og udsætte børn for unødvendig udskamning.

Sådan lyder bekymringen fra flere forældre i takt med, at skoleleverne så småt er begyndt at vende tilbage til skolen.

»Jeg ser det i virkeligheden som et slags overgreb på børnene, at de skal igennem de her test to gange om ugen,« siger Mette Engelbrecht, som bor i Skævinge.

Hun er mor til en dreng på 12 år, der for nylig igen kunne vende tilbage til skolen efter at have været hjemsendt i månedsvis. En skolegang, der imidlertid var radikalt ændret i forhold til det, han var vant til, inden samfundet mere eller mindre lukkede ned igen i december.

Mette Engelbrecht er bekymret for, at hendes søn bliver udskammet, hvis han bliver testet positiv for corona i skolen, og eleverne sendes hjem. Vis mere Mette Engelbrecht er bekymret for, at hendes søn bliver udskammet, hvis han bliver testet positiv for corona i skolen, og eleverne sendes hjem.

På opfordring fra myndighederne skal alle skoleelever over 12 år nemlig lyntestes to gange ugentligt på skolen.

»Mit søn bliver sat i en situation, hvor jeg ikke vil være der til at tackle det med ham, hvis han ender med at blive testet positiv. Selvfølgelig skal han testes, og vi tager selv vores forholdsregler herhjemme og har desuden testet ham hver weekend op til skolestart,« fortsætter Mette Engelbrecht.

I og med der kun er tale om en opfordring, står det således forældre frit for, om de vil lade deres børn teste i skoleregi. To forældre fortalte tidligere til B.T., at de havde afvist at lade deres børn teste, fordi de i større eller mindre grad stod med samme bekymring som Mette Engelbrecht.

»Men så vil han være det eneste barn i klassen, der ikke bliver testet, og så risikerer han at blive holdt udenfor på den baggrund. Samtidig kan jeg være nervøs for, at han bliver udskammet og udstillet, hvis det er ham, som bliver testet positiv, når hele klassen skal ned for at testes. Så vil alle vide, det er ham.«

Kan du forstå, at forældre er bekymret for, at deres børn bliver drillet, hvis de bliver testet positive for corona i skolen?

Mette Engelbrecht bakkes op af Jørgen Christensen fra Aalborg. Hans søn på 15 år har selv udtrykt bekymring over den teststrategi, som i øjeblikket bliver udført på skolerne.

»Hvad hvis det er mig, der bliver testet positiv foran hele klassen, spurgte han forleden, og samtidig vil han jo heller ikke være den eneste i klassen, der ikke skal testes. Så der er jo lidt af et gruppepres på børnene,« siger Jørgen Christensen.

Stod det til Mette Engelbrecht og Jørgen Christensen, burde man i stedet overveje, om børnene skal testes uden for skoletiden, så det ikke er så tydeligt, hvem der bliver testet positive, hvis det er tilfældet. Alternativt kunne man appellere til forældre om, at de får testet deres børn de to gange ugentligt via de forskellige testcentre rundt om i landet.

Børnepsykolog: Risiko for eksklusion

Ifølge Grethe Kragh-Müller, der er specialist i børnepsykologi og lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, er den nuværende teststrategi i skolerne forbundet med en vis risiko for eksklusion.

Psykolog: Tal med dit barn om bekymringen Det er vigtigt, at man taler med sine børn om den bekymring, der kan være forbundet med test i skolen, fortæller Grethe Kragh-Müller, specialist i børnepsykologi og lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet. »Jeg synes, man skal tale med børnene om, hvordan det er for dem at blive testet på den måde. Og hvis de er bange for eller har oplevet, at de andre børn bliver vrede på dem, fordi de er testet positive, bør man tale med dem om, hvordan de synes, man kunne gøre det, så det blev bedre for dem.« »Jeg tænker også, at det er en god ide både hjemme og i skolen at tale med dem om, at man ikke bærer nogen skyld, hvis man bliver testet positiv.«

»Jeg synes i princippet, at det er et godt tilbud til børnene og forældrene,« indleder hun og fortsætter:

»Men hvis det er et tilbud, der bliver udført på en måde, så børn reelt kan komme til at opleve det som eksklusion, så synes jeg godt, man kan se på, om det kan gøres på en anden måde,« siger hun videre.

Grethe Kragh-Müller har ikke selv hørt om eksempler på børn, der har oplevet at blive udskammet, hvis de bliver testet positive, men hun mener, at det er en klar opgave for både skoler og forældre at tale med børnene om, at det ikke er »nogens skyld«, hvis man bliver testet positiv.

»Det er jo ligesom en forkølelse. Det kan man jo ikke gøre for. Så skal man huske, at børn i alderen 12-18 år positionerer sig i forhold til hinanden. Det er følsomt at være uden for gruppen, og det kan jeg godt se, at der kan være en risiko for i den her sammenhæng.«

B.T. ville gerne have haft en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), men det har ikke været muligt.