Mæslingeudbruddet har fået flere forældre til at lade deres børn vaccinere før tid, lyder det fra Praktiserende Lægers Organisation.

Den seneste tids historier om mæslingeudbrud i Danmark har skabt ekstra travlhed blandt landets praktiserende læger.

Sådan lyder meldingen fra både fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Hovedstaden og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

Foreløbigt er der registreret otte mæslingetilfælde i år, og det fik for nylig Statens Serum Institut til at betegne situationen som et egentligt mæslingeudbrud i Danmark.

Så sent som i sidste uge blev et kun 4-årigt barn fra Københavnsområdet smittet.

Det større fokus på mæslinger smitter af på landets lægepraksisser, der har taget imod opkald fra langt flere bekymrede patienter end normalt.

Det siger formanden for DSAM, Anders Beich.

»Det har affødt en hel del spørgsmål til os fra vores patienter,« siger han til DR P4 København.

Samme melding kommer fra formanden for PLO i Hovedstaden, Karin Zimmer.

»Vi har haft en del bekymringshenvendelser fra borgere, som har været usikre på, om de nu også var vaccineret mod mæslinger. Og det har vi jo mærket ude hos os, fordi vi har brugt tid på at hjælpe de borgere,« siger hun til DR P4 København.

Vaccinen mod mæslinger, MFR-vaccinen, er en del af børnevaccinationsprogrammet og beskytter også mod fåresyge og røde hunde.

De anbefalede vaccinationstidspunkter er henholdsvis 15 måneder og fire år. Men den seneste tid har lægerne givet flere vaccinationer før tid, siger Karin Zimmer til DR P4 København.

»Det har vi jo givet, fordi der har været henvendelser fra forældre til børn, som først skulle have vaccinen ved 15 måneder, men de har måske skulle rejse på ferie og har ønsket at få den første MFR-vaccine før tid. Så der har jo været en del ekstra vaccinationer af den grund,« siger hun til DR P4 København.

Afdelingslæge ved Statens Serum Institut Peter Henrik Andersen understreger, at næsten alle danskere, der er født før 1974, har haft mæslinger.

Samtidig kan man også være rolig, hvis man har fået vaccinen, som har været en del af det danske børnevaccinationsprogram siden 1987.

Derfor opfordrer han alle forældre at lade deres børn vaccinere, ligesom unge voksne, der endnu ikke er vaccineret, også bør blive det.

»Det er jo selvfølgelig primært dem, som er en del af børnevaccinationsprogrammet, men som af en eller anden grund ikke har fået vaccinen endnu. Men det gælder også yngre voksne, som ikke fik vaccinen, da de var børn, for de har jo et gratis tilbud,« siger han til DR P4 København.