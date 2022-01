Den spektakulære og netop afsluttede voldssag fra Strandskolen i Risskov, hvor tre 16-årige drenge er blevet idømt mellem 30 og 60 dages betinget fængsel for to brutale overfald sidste skoledag, har sendt chokbølger ud blandt forældre til børn på skolen.

Det fortæller Heidi Printzen Christensen, der er politiker for konservative, formand for skolebestyrelsen og mor til en pige i 4. klasse.

»Der er rigtig mange, der er chokeret. Det er jo ikke det, man forventer af en sidste skoledag,« siger hun til B.T. Aarhus, da vi taler med hende ovenpå domsafsigelsen.

Som formand for skolebestyrelsen blev hun orienteret om overfaldene på de to 8. klasseelever kort efter, at de fandt sted, den 21. juni sidste år på det, der skulle have været en festlig sidste skoledag med karamelkast og udklædning.

»Det var nærmest i sekunderne efter, at skolen havde grebet ind. Så blev alle 9. klasseeleverne samlet i aulaen, og de implicerede blev bortvist for resten af sidste skoledag og dimensionen,« fortæller hun.

Det vil sige, de tre afgangselever, der med en halv times mellemrum, kort forinden havde overfaldet to 8. klasseelever med adskillige slag, spark og tramp på kroppen og i hovedet, mens de lå værgeløse på jorden.

»Jeg var meget chokeret, over at det kunne ske. Jeg var chokeret over voldsomheden, og at der er elever, der på den måde går ud over de rammer, som folkeskolen har for almindelig opførsel,« siger hun.

Hun oplever dog ikke, at vold er en del af dagligdagen på Strandskolen generelt, og derfor er hun heller ikke bange for at sende sin datter i skole ovenpå episoderne.

Det var her på Strandskolen i Risskov, at volden fandt sted. Foto: Google Street View.

Men hun ved, ligesom Stiften i sidste uge kunne fortælle, at det her ikke er den eneste verserende sag om vold på de aarhusianske folkeskoler. Og derfor mener hun, at det er vigtigt, at man generelt sætter fokus på, hvordan man får skabt en tryg dagligdag på skolerne.

»Jeg mener ikke, det er noget, vi har haft udfordringer med før, men jeg tænker generelt, det er en udfordring. Jeg ved, at der er tre igangværende sager om vold på de aarhusianske skoler, så jeg synes, det er noget, vi skal tage alvorligt i hele Aarhus,« siger hun og fortsætter:

»Det kalder også på, at vi får en overordnet snak om, hvordan vi afvikler sidste skoledag, så den er sjov for alle.«

Og netop planlægningen af en tryg sidste skoledag er skolen lige nu i fuld gang med, fortæller skoleleder Morten Holck.

»Vi er selvfølgelig meget optaget af både at efterrationalisere og reflektere over den her hændelse, og konkret har vi indledt en proces med både medarbejdere, elever og skolebestyrelsen, så vi kan få kigget på, hvordan vi allerede nu kan få lavet nogle gode rammer for næste sidste skoledag,« siger han.

Tilbage i 2016 måtte skole nemlig også aflyse sidste skoledag, da eleverne blandt andet havde lavet såkaldte 'dødslister' over navngivne personer, som skulle rammes ekstra hårdt på dagen.