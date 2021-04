Et forældrepar til tre elever har valgt at hive deres børn hjem fra skole, da de frygter sundhedsfaren ved en bygningsnedrivning få meter fra skolens legeplads.

Marianne og Bjarne Høj Ahlers er forældre til en 13-årig dreng og et tvillingepar på seks år på Ansager Skole, men indtil skolen har færdiggjort nedrivningen af en af skolens bygninger, har forældrene besluttet at holde deres børn hjemme.

Allerede inden nedrivningen startede var forældreparret skeptiske over for, hvordan skolen ville løse nedrivningen. Derfor besluttede de sig for at tage ud og se byggepladsen an.

»Det ligger og flyder med asbest, fem meter fra hvor børnene leger. Det eneste, der adskiller byggepladsen og legepladsen, er et af de der tynde festivalhegn,« siger Marianne Høj Ahlers.

Bjarne og Marianne Høj Ahlers er ikke trygge ved, at deres tre børn skal lege ved siden af en asbestbyggeplads. Foto: Privat. Vis mere Bjarne og Marianne Høj Ahlers er ikke trygge ved, at deres tre børn skal lege ved siden af en asbestbyggeplads. Foto: Privat.

Hun frygter, hvad der ellers kan være i bygningen.

»Vi ved, at der er asbest i taget, men vi ved ikke, hvad der ellers kan være. Hvorfor er der ikke nogen informationer?« siger en forundret Marianne Høj Ahlers.

Hun har 'hørt i krogene', at flere forældre overvejer at tage samme beslutning og lade deres børn blive hjemme fra skole, og det var også en af årsagerne til, at de selv traf beslutningen i første omgang.

»Vi gør det for at være på den sikre side, men også for at vise andre forældre, hvad der sker,« siger Marianne Høj Ahlers.

Tagplader fra byggepladsen, hvor der arbejdes med giftigt materiale . Foto: Privat. Vis mere Tagplader fra byggepladsen, hvor der arbejdes med giftigt materiale . Foto: Privat.

På Ansager Skole har man reageret på de bekymrede forældres beslutning og fået involveret myndighederne.

»Vi har haft arbejdstilsynet ude og se på byggepladsen, og de vurderer, at sikkerheden er i orden. Nu afventer vi den endelige rapport,« siger skoleder Jens Skouboe.

Udover sundhedsfaren er Marianne og Bjarne Høj Ahlers også nervøse for, at nedrivningsarbejdet kan skabe utryghed i skolegården. Deres 13-årige søn kom en dag hjem fra skole og undrede sig over, at arbejderne havde 'rumdragter' på. I dette tilfælde menes hazmat-dragter, som man har på, når man arbejder med giftige materialer.

»Jeg forstår godt, at børnene undrer sig over, at arbejderne render rundt i hazmat-dragter, men dragterne er en betingelse for, at de kan gennemføre arbejdet,« siger Jens Skouboe, da han bliver spurgt ind til dragterne.

Nedrivningen står på indtil slutningen af juni. Foto: Privat Vis mere Nedrivningen står på indtil slutningen af juni. Foto: Privat

Han forholder sig til de oplysninger, han er blevet meddelt, og hvis ikke han får andet at vide, så vil der ikke ske ændringer i forhold til nedrivningsarbejdet.

»Når vi har modtaget Arbejdstilsynets rapport, ser vi på, om der er behov for ændringer,« siger skolederen.

Marianne Ahlers synes det er fint, at der bliver taget hensyn til arbejderne, men hun savner, at der i højere grad bliver tænkt på børnene.

»Der er ingen, der er børnenes repræsentanter,« siger Marianne Høj Ahlers om håndteringen af sagen.

Nedrivningen er sat til at stå på indtil slutningen af juni, hvor skolernes sommerferie begynder, og hvis forholdene ikke ændrer sig, vil Marianne og Bjarne Høj Ahlers holde deres tre børn hjemme resten af skoleåret.