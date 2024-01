De seneste tre år er der blevet gjort rent i børnehusene i Odense Kommune, mens pædagoger og små børn er til stede på institutionerne.

Nu har forældre og pædagoger fået nok.

»Det er enormt forstyrrende, og det pædagogiske personale har en ekstra opgave i at organisere sig i de mulige rum, ofte med for mange børn i ét rum og hvor børnene ikke trives, samt skærme de børn, som bliver meget utrygge, bange og kede af det,« siger Lisbeth Christiansen til TV 2 Fyn.

Hun er mor til en dreng, der går i børnehave og medlem af et af Odense Kommunes kontaktudvalg, som drøfter udfordringer i kommunens børnehaver og vuggestuer.

Pædagogernes fagforening BUPL finder ordningen – som har eksisteret siden 2020 – upraktisk og uhygiejnisk, men formanden for By- og Kulturudvalget i Odense Kommune, som rengøringen hører under, Søren Windell (K), er uenig.

»Jeg vil ikke gå med på den præmis, at rengøring er forstyrrende. Det er en naturlig del af hverdagen, både på arbejde og i hjemmet, at der gøres rent,« siger han til TV 2 Fyn.

Kommunen har, siden ordningen med rengøring i børnehavernes åbningstid blev indført, sparet omkring en million kroner årligt på udgifter til løn og tillæg.