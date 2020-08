Fredericia Kommune vælger at tage sagen i egen hånd. De aflyser alle rejser i folkeskolerne til og med 31. december.

Det efterlader forældre med skuffede børn og en betalt rejse, de ikke kan få pengene tilbage fra. En af de forældre er Tanja Leonhardt.

»Vi havde ikke hørt noget som helst om det før et forældremøde tirsdag aften. Her fik vi at vide, at alle rejser var aflyst,« fortæller hun.

Det skyldes, at kommunen ser bort fra Udenrigsministeriets rejsevejledninger til lande som Tyskland og Ungarn. Her frarådes indrejse ikke.

Udenrigsministeriets rejsevejledning til Ungarn. Foto: Um.dk Vis mere Udenrigsministeriets rejsevejledning til Ungarn. Foto: Um.dk

Tanja Leonhardt har datteren Julie i 9. klasse på Fjordbakkeskolen i Taulov, der med klassen om mindre end to uger skulle besøge den ungarske hovedstad, Budapest.

Hun er frustreret over meldingen til forældremødet og føler sig magtesløs.

»Jeg kan intet gøre. Vi kan ikke få pengene tilbage, og jeg står nu med en meget skuffet datter. Det er noget, de i klassen har glædet sig til meget længe,« siger Tanja Leonhardt.

Skolens to andre 9. klasser fik aflyst en rejse til Berlin. Her kan forældrene heller ikke få pengene tilbage.

Fjordbakkeskolen i Taulov. Foto: Google Maps Vis mere Fjordbakkeskolen i Taulov. Foto: Google Maps

Det foreløbige rejseforbud gælder alle folkeskoler i Fredericia Kommune og er en fælles politisk beslutning. De kan ikke fortælle, hvordan forældrene kan få kompensation, men de arbejder på sagen.

»Vi er lige i øjeblikket i kriseberedskab i denne sag. Nu skal der arbejdes på en kompensation fra kommunen og en eventuel erstatningsrejse, hvis situationen ændrer sig,« siger konstitueret børne- og ungechef i Fredericia Kommune Magnus Kudahl te Pas.

Hvordan de tabte penge på rejserne helt nøjagtigt kompenseres er endnu uklart.

Han begrunder aflysningen af skolerejserne med, at børnene er deres ansvar, og at de 'meget gerne' vil passe på dem.

»Visse forældre var utrygge, og nogle havde endda meldt afbud, hvis rejsen blev gennemført. Det er folkeskolen, og her skal alle kunne være med,« fortæller han.