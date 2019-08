Skoler skal have strategi mod digital mobning, men mange forældre kender den ikke og føler sig ikke inddraget.

Øgenavne, drillerier og ondskabsfulde beskeder.

Landets skoler er forpligtet til at have en strategi til at bekæmpe mobning, såvel i den fysiske som i den digitale verden.

Alligevel er det kun hver anden forælder, der kender til planen, som skal forhindre digital mobning på deres børns skole. Yderligere føler halvdelen af forældrene sig ikke ordentligt inddraget i skolens politikker på området.

Det viser en undersøgelse foretaget for Red Barnet blandt 1000 forældre til børn i alderen 9-16 år.

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, ser med alvor på resultaterne.

- Forældrene spiller en kæmpe rolle for at bekæmpe mobning - både i skolegården og på sociale medier.

- Skole og forældre har et stort og fælles ansvar her, men når halvdelen af forældrene slet ikke kender til planen for at bekæmpe digital mobning eller har været inddraget i at lave den, bliver det svært at engagere sig.

- Det kan vi ikke være bekendt over for børnene. For det er dem, der betaler prisen, siger hun i en pressemeddelelse.

Red Barnet opfordrer til, at når skolerne ringer det nye skoleår ind mandag morgen, bliver også forældrene kaldt ind.

For hvis strategierne mod mobning skal virke, kræver det, at forældrene er med til at vedtage fælles retningslinjer og lave handleplaner for det online univers. Det kan være en del af forældremøderne, foreslår organisationen.

Det er ikke uden grund, at børneorganisationen råber skoler og forældre op. Skolebørnsundersøgelsen, der udkom tidligere i år, viser ifølge Red Barnet, at hvert tiende barn er blevet mobbet online i løbet af de seneste par måneder.

Det er dobbelt så mange, som bliver mobbet i skolen.

Forældrene giver i undersøgelsen udtryk for, at de ikke mener, at skolerne tager ordentligt hånd om antimobbe-opgaven.

Mens hver femte ikke mener, at skolen gør nok for at forebygge den digitale mobning, oplever kun hver tiende forælder, at lærere og pædagoger er klædt tilstrækkeligt på til at sikre børnenes trivsel online.

Red Barnet afholder søndag 1. september landsindsamling. I den anledning sætter organisationen gang i en ny kampagne mod mobning og krænkelser blandt børn og unge.

/ritzau/