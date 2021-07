Det skulle have været så godt.

Fem dage med en masse fodbold. Venner. Nyslået græs. Sommerens højdepunkt for mange af de små drenge.

Men sådan skulle det ikke gå.

Sent mandag modtog 32 børn og deres forældre besked fra arrangørerne om, at fodboldskolen på Herlufsholm var aflyst for deres vedkommende.

De var blevet hjemsendt, efter en klassekammerat til en dreng, der var blevet smittet med den ekstra smitsomme delta-variant, alligevel var mødt op til fodboldskolens første dag.

Det skriver sn.dk.

Den coronasmittede dreng skulle også have været på fodboldskole, men søndag orienterede drengens mor arrangørerne om, at drengen ikke kom på grund af virussen, oplyser en af arrangørerne til mediet.

»Mandag møder samtlige 196 op på fodboldskolen til fem dage med træning, sjov og samvær, men efter første dags træning bliver jeg kontaktet af klasselæreren til den smittede elev, der fortæller at elevens klassekammerat også skulle have været sendt i isolation for den særligt smitsomme delta-variant,« siger Tommy Lauth, som i en årrække har arrangeret fodboldskole på Herlufsholm Idrætscenter sammen med DBU, til sn.dk og fortsætter:

»Alligevel valgte forældrene at sende drengen på fodboldskole og efter en lang udredning med både DBU og Styrelsen for Patientsikkerhed, var der intet andet at gøre at sende samtlige de børn, der havde trænet med i gruppen, hjem.«

Og den forældre-beslutninge betød, at en lang række fodboldpiger og -drenge blev sendt hjem efter én dags fodboldskole, og det samme blev ledere og trænere, mens også hjemsendte børns forældre nu skal i isolation med test på fjerde og sjette dag.

Over for sn.dk udtrykker forældre deres frustration over forældrene til klassekammeraten, der blev sendt på fodboldskole trods isolationskrav. De resterende drenge og piger på fodboldskolen får lov at fortsætte, da de ikke har været i samme gruppe.

Deltavarianten udgør nu omkring hvert fjerde smittetilfælde herhjemme, og der gælder særlige regler for den, da den er mere smitsom. For eksempel skal også tredje led til en smittet i selvisolation.