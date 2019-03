'Mor, vi har talt om det her. Du må ikke poste noget uden mit samtykke.'

Sådan lød den meget seriøse kommentar fra hende, der figurerede på billedet. Nemlig datter til skuespiller Gwyneth Paltrow, Apple Paltrow, efter at hendes mor havde delt et billede af hende på Instagram.

Det skriver The Guardian.

Kommentaren, der senere er blevet slettet, har sat gang i debatten både herhjemme og i udlandet om, hvad man må - eller rettere - ikke må dele af ens børn på de sociale medier.

Spørger du dit barn om lov, inden du deler på de sociale medier?

Nogle forældre kender måske trangen til at dele billeder af den lille, der guffer mos for første gang og i øvrigt er umådeligt sød. Men det er ikke altid, at børnene selv synes, det er fedt at være blevet udstillet på sociale medier gennem hele deres liv.

Center for Digital Pædagogik møder mange børn, der forsøger at sige fra overfor eksponeringen på sociale medier, skriver DR.

Centeret har for eksempel bidt mærke i, at de generationer, der har levet deres barndom med sociale medier, er ved at blive så gamle, at de nu er opmærksomme på problemstillingen og forsøger at sige fra. Børn begynder i 4. til 6. klasse at blive opmærksomme på deres digitale liv, og derfor kommer det ofte som et chok, når det går op for dem, hvor meget indhold der egentlig er af dem på sociale medier, forklarer Pernille Ballisager til mediet.

»Det er klart en udfordring, at forældre ikke tænker på, at deres børn skal spørges om lov, for det er ikke super rart at ligge ude på nettet uden at have givet tilladelse. Det kan godt være voldsomt at se, at man har levet online, siden man var nul år gammel,« siger oplægsholder og projektleder Pernille Ballisager fra Center for Digital Pædagogik, der holder oplæg for skolelever.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) den 24. Mar, 2019 kl. 12.12 PDT

Med 5,3 millioner følgere kan man godt tale om en mere udvidet form for eksponering, når billeder af Apple Paltrow deles på hendes mors Instagram. Gwyneth Paltrow havde lagt et billede af mor og datter fra en skiferie, men det gad datteren altså ikke finde sig i.

Ifølge The Guardian havde den kendte skuespiller svaret sin datter tilbage med kommentaren: 'Man kan ikke engang se dit ansigt!'

Skal man undgå at komme i Apple Paltrows situation er rådet klart til forældrene: Bed om samtykke fra dit barn. Sådan lyder det fra Pernille Ballisager fra Center for Digital Pædagogik, der mener, at forældre skal forholde sig til, at billeder af deres børn faktisk kan blive misbrugt eller brugt til mobning, og derfor skal man overveje at dele billeder i lukkede grupper frem for med alle facebookvennerne.

Selvom et barn har krav på og ønsker at få et billede fjernet fra et socialt medie, så er det stadig forældrenes beslutning, da de har myndighed over barnet, indtil det bliver 18.