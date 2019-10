»Umiddelbart er det til at gå til, men der mangler indhold, og jeg skal vænne mig til navigeringen.«

Sammen med hundredtusindvis af andre danske forældre kunne Rasmus Edelberg i morges logge på Aula. Den længe ventede, men også frygtede, digitale kontaktbog, som afløser ForældreIntra i folkeskolen.

Rasmus Edelberg er formand for Skole og Forældre, og så er han far til to børn i 4. og 6. klasse. B.T. har bedt ham komme med en anmeldelse af det nye system. Et it-system, der, når det er fuldt udrullet, bliver danmarkshistoriens største med to millioner brugere.

»Det var en relativt tom oplevelse til at starte med, fordi der ikke er så meget indhold endnu,« fortæller Rasmus Edelberg.

Han havde også besvær med at finde den ugeplan, hvor der blandt andet står, om eleverne har brug for at få noget med.

Men Rasmus Edelberg kan også se fordele ved Aula.

»Det føles mere moderne, og så fremstår det enklere sammenlignet med ForældreIntra. Det virker, som om systemet er bygget op til at imødekomme forældrenes interesse.«

Netop det, at systemet er mere enkelt og åbent, stiller dog også større krav til brugerne og dermed til skolen og forældrene, mener Rasmus Edelberg.

Han opfordrer til, at skolerne allerede nu går i gang med at udarbejde nogle fælles principper og retningslinjer for, hvordan Aula skal bruges, så man ikke kommer til at gå i en million retninger med systemet.

»Selve systemet er kun en lille del af det. Nu skal indholdet på plads, så der venter en stor opgave forude.«

Far og digital udvikler: »Det er mere bøvlet, end det behøver at være«

»Det er fjollet bygget og forvirrende.«

Rasmus Frederiksen arbejder med digital produktudvikling, er uddannet designer og datalog, og så er han far til to børn i folkeskolen og dermed bruger af det nye it-system Aula.

Et system, som udvikleren ikke kan lade være med at blive irriteret på.

»Jeg bliver irriteret på min faglighed. Det kan sagtens lade sig gøre at udvikle et enkelt og brugervenligt system, men på mange måder er de endt med det modsatte,« siger Rasmus Frederiksen og påpeger, at det gamle system ForældreIntra også havde mange udfordringer.

Fakta om Aula Med forventet over to millioner brugere bliver Aula den største it-løsning hidtil i kommunerne målt på antallet af daglige brugere.

Den skal bruges af personale, børn og forældre i folkeskoler, SFO'er, vuggestuer og børnehaver.

Fra 2020 skal Aula tages i brug i daginstitutioner i foreløbig 95 kommuner.

Aula skal erstatte folkeskolernes brug af Skoleintra, som blandt andet indeholder Forældreintra og ElevIntra.

Brugere vil kunne tilgå Aula via www.aula.dk og via en app til mobil eller tablet.

Ifølge kommunernes it-fællesskab Kombit er Aula udviklet med særligt henblik på brugervenlighed og datasikkerhed.

Kommunerne skal samlet betale 350 millioner kroner for Aula. Beløbet dækker udvikling, videreudvikling og den daglige drift af løsningen i otte år for skoler, SFO'er og dagtilbud. Kilde: Ritzau

Rasmus Frederiksen loggede på systemet for første gang lørdag, og her stødte han blandt andet på forhindringer, da han ville se ugeplanen for klassen.

Det kunne han ikke i appen, før han åbnede sin pc og loggede ind i et nyt system, han ikke tidligere havde brugt, med en kode, han ikke havde, og måtte bestille en ny af. Herefter kunne han se planen i appen.

»Det er så bøvlet, og det behøver det ikke være.«

Udfordringerne med at genneskue det nye system fik Rasmus Frederiksen til at skrive en række humoristiske tweet, der har fået stor opbakning blandt andre forældre og lærere.

Aula. Hvor skal jeg begynde. Man skulle ikke TRO det var muligt at lave et mere rodet system end ForældreIntra, men troldkarlene hos NetCompany er alligevel lykkedes med det. — Rasmus Frederiksen (@hrfrederiksen) October 19, 2019

Rasmus Frederiksen pointerer, at det mere er komisk end tragisk, at det nye system er så forvirrende, men han forstår ikke, hvorfor man med 350 millioner kroner ikke kan få et mere brugervenligt system.

Og det er han ikke alene om. En far skriver som svar til et af hans tweet.

»Du kan simpelthen logge ind? Luksus! Jeg sidder fast i en cirkel af logindfejl.«

Mikkel Offenberg er it-didaktisk konsulent og har arbejdet med implementeringen af Aula. Han fortæller, at systemet rent funktionelt er en forsimplet udgave af ForældreIntra med fokus på kommunikationen mellem skole og hjem.

»Der er derfor en del funktioner, der var i ForældreIntra, som ikke er i Aula, og på mange måder skal man nu til at starte forfra. Det har skabt noget frustration. Især blandt lærerne,« fortæller Mikkel Offenberg.

Han peger på, at ønsket om et nyt system blandt andet opstod, fordi man ønskede noget, der var mere enkelt end ForældreIntra.

Samtidig er det nye system også mere sikkert, og de oplysninger, som ligger i systemet, er bedre beskyttet, fortæller Mikkel Offenberg.

Men Aula lagrer også flere oplysninger om vores børn fra en tidligere alder, og diskussionen om, hvilke oplysninger vi gemmer hvor, og hvem der har adgang til dem i hvor lang tid, er relevant, mener Mikkel Offenberg.

»Helt overordnet er Aula med til at generere mere data centralt sammenlignet med ForældreIntra.«