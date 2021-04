»Alle kan klare at få stukket et vatpind lidt op i næsen, men jeg frygter, at det vil kunne ramme min søn psykisk, hvis vi tillader det.«

Jesper Fagerlund er en af de forældre, som har valgt ikke at give samtykke til, at hans 13-årige søn bliver testet to gange ugentligt på skolen.

»Jeg synes ikke, at den slags hører hjemme i skoleregi. Jeg vil gerne selv være der, hvis han bliver testet positiv, så derfor får vi ham selv PCR-testet ugentligt, så vi er sikre på, at han ikke kommer i skole med corona,« siger Jesper Fagerlund.

Han understreger, at han har respekt for den coronaepidemi, som i øjeblikket raserer verden over, men han mener, at den danske teststrategi, hvor man blandt andet tilbyder elever over 12 år at blive testet to gange ugentligt, er »overdreven«.

Samtidig frygter han for den belastning, det vil kunne udsætte sønnen for, hvis skal testes på skolen flere gange om ugen.

»Der vil ligge noget belastning hos ham, hvis han får et positivt testsvar på skolen, som medfører, at skolen så skal lukke ned. Alle vil jo vide, at det er ham. Det er i forvejen svært i den alder, hvor der er mange andre ting, der optager en,« siger Jesper Fagerlund.

Han peger desuden på, at de lyntest, som man bruger på skolerne, ifølge Statens Serum Institut ikke er lige så »præcise« som en pcr-test. Det understøttes desuden af den undersøgelse, der kom frem i slutningen af marts, som viste, at 45 procent af de positive testsvar fra lyntest var falsk positive.

Thomas Fagerlunds beslutning om ikke at give samtykke er sket på baggrund af en længere samtale med sønnen, understreger han. For ligesom Jesper Fagerlund har sønnen også været opmærksom på, at lyntest er knapt så pålidelige.

»Han siger selv, at han hellere vil have en pcr-test, fordi de er mere sikre,« lyder det.

»Børn skal ikke presses til test«

Og Jesper Fagerlund er altså langtfra den eneste forælder, der har det sådan. B.T. har været i kontakt med en anden far, som ligeledes har valgt ikke at give samtykke til, at datteren må testes to gange ugentligt på skolen.

Hvor er der krav om test? Børn i dagtilbud mv. - Ingen

Ansatte i dagtilbud - Opfordring

Elever over 12 år og ansatte i 0.-10. klasse, herunder også ved udeundervisning - Opfordring

Elever og ansatte på efterskoler - Krav

Elever og ansatte på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov - Opfordring

Elever, kursister, deltagere og ansatte, på ungdoms- og voksenuddannelser, som er undtaget for nedlukning - Krav

Elever, kursister, deltagere og ansatte, på ungdoms- og voksenuddannelser, som har fremmøde pga. genåbning eller ved udeundervisning - Krav

Trivselsgrupper - Opfordring Kilde: Undervisningsministeriet

»Min datter har været berørt af det her, fordi hun ikke har været i skole i lang tid. Nu skal hun så igennem det her cirkus med test, hvor hun kan risikere at være den ene elev, der ikke må gå med tilbage til klassen, efter de alle er blevet testet. Så ved alle jo, hvem der er testet positiv,« siger han.

Han ønsker ikke at stå frem med navn, da der er tale om et »meget betændt emne«, men han understreger, at han hverken er skeptisk over coronapandemien – ej heller coronatest eller vacciner.

Derfor sørger han også for, at datteren ugentligt bliver testet for corona.

»Jeg kan godt se fidusen i det system på skolen, men jeg synes ikke, børn skal 'presses' til test og heller ikke løbe risikoen for at være den, der står tilbage med en positiv test. Man kunne eventuelt tilbyde testtider efter skoletid, så det ikke er så tydeligt, at det er 'Peter', som er testet positiv. Det synes jeg ikke, at børn skal udsættes for,« siger faren, hvis identitet B.T. er bekendt med.