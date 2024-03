Det er under al kritik, at hverken ansatte eller ledere på Borup Skole deltager i dialogmøde, siger forælder.

Borup Skole danner sent onsdag eftermiddag rammen om et dialogmøde med alle forældre i indskolingen.

Men hverken ansatte eller ledere vil deltage i mødet, og "det er svagt og under al kritik".

Sådan lyder det fra Christina Nielsen, der er forælder til en elev på Borup Skole.

Her har elever ifølge flere medier, heriblandt TV 2 og sn.dk, oplevet grænseoverskridende adfærd gennem flere år.

Christina Nielsen langer ud efter ledelsen, som står med ansvaret, mener hun.

- Det er deroppe, at det er gået galt, så hvis de også skal have mulighed for at forsvare sig selv, bliver de også nødt til at være her, siger hun.

Christina Nielsen er en af initiativtagerne til et brev, som er blevet sendt til skolens ledelse af 70 forældre.

I brevet, som Berlingske er i besiddelse af, kræver forældrene handling og kritiserer skolens kommunikation omkring hændelserne.

På dialogmødet, der går i gang klokken 17, vil chef for dagtilbud og skoler i Køge Kommune Lars Nedergaard og teamleder Thomas Westergaard deltage.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen, at forældrene er inviteret til et møde om de sager, der de seneste dage har været belyst i flere medier om angiveligt grænseoverskridende adfærd.

Christina Nielsen forventer, at der på mødet vil blive fremlagt en handlingsplan.

- Så vi får at vide helt konkret, hvad det er, der skal ske på denne her skole, så vi igen kan være trygge og sende vores børn afsted uden ondt i maven, siger hun.

Hun hæfter sig ved, at hun ikke personligt er blevet informeret om, at ansatte eller ledere på skolen ikke vil deltage i mødet.

Christina Nielsen har i stedet fået det at vide gennem medierne, fortæller hun.

Ifølge sn.dk er skolederen på Borup Skole, Jakob Dalgas, blevet sygemeldt, og det er i stedet souschef Karin Villumsen, der er indsat som leder.

- I starten var det Jakob, der inviterede os til det her møde sammen med Lars (Nedergaard, red.), så derfor forventer jeg, at der er nogen fra ledelsen, siger Christina Nielsen.

Karin Villumsen henviser onsdag eftermiddag til Køge Kommune på Ritzaus henvendelse om dialogmødet.

