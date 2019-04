Et koldt pust helt oppe fra polaregnene.

Prognosen fra Danmarks Meteorologiske Institut for den kommende uge giver næsten gåsehud bare ved tanken.

For efter nogle flotte dage først på ugen, er der udsigt til et vejrskifte torsdag, som resulterer i to til tre dage med byger og lidt køligere vejr.

»Der er desværre ugler i mosen hen mod slutningen af ugen, hvor koldere luft begynder at nærme sig Danmark. Det er polarluft fra de nordligste egne i Skandinavien, der kommer ned over landet, og det giver mere ustabilt og køligere vejr sidst på ugen.«

Det siger vagthavende meteorolog hos DMI, Thyge Rasmussen, til B.T. søndag morgen.

Han tilføjer, at det er helt normalt for årstiden, at den kolde luft helt fra nord kommer ned til os i takt med, at de nordligste breddegrader får lidt lunere vejr.

»Det er en helt normal proces og det, der afslutter vinterhalvåret, at den kolde arktiske luft trækker væk, så de også kan få lidt varmere luft deroppe,« siger meteorologen.

Det betyder altså en mindre pause i det flotte og solrige forårsvejr, vi har haft indtil nu.

»Det bliver lidt mere efterårsagtigt hen mod slutningen på ugen,« siger Thyge Rasmussen og forudser blæsende vejr med byger fra vest og mellem otte til 13 grader.

Heldigvis tager DMI det forbehold, at der stadig er en vis usikkerhed om den del af prognosen, og at vi kan være heldige, at den kolde luft går uden om Danmark.

Men inden du skal finde paraply og vinterlufferne frem igen, kan du glæde dig til en flot start på uge 18.

Både mandag, tirsdag og onsdag byder nemlig på sol og relativt lune temperaturer og til 18 grader.

»Og det er vel egentlig ganske pænt i april,« konkluderer den vagthavende meteorolog.

Onsdag, hvor mange skal ud og fejre 1. maj, kan termometeret i det jyske nogle steder sågar snige sig op på 20 grader.

Torsdag får vejrguderne altså en slags tømmermænd og kvitterer med gråt og klamt vejr. Men, men. Ingen grund til at gå i vinterhi igen. Det fine forårsvejr kan nemlig komme retur, inden du kan nå at stave til vinterdepression.

»Der er en tendens til, at de kolde pust, vi får i slutningen af ugen, bliver afløst af lunere vejr igen ugen efter,« lyder det lovende fra Thyge Rasmussen fra DMI.