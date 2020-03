Sommertiden lurer lige om hjørnet, og det er tid til at lade blomsterglæden spire.

Både på altanerne og i landets haver.

»Selv om vejret stadig er lidt usikkert i forhold til risikoen for nattefrost, så er der gode muligheder for allerede at gå i gang nu. Og hvorfor ikke lade ungerne få grønne fingre også, når man kan mærke, hvor meget de nogle gange keder sig i børnefamilierne i øjeblikket,« siger Pernille Friis Larsen, medindehaver af Aldershvile Planteskole i Bagsværd nord for København.

B.T. har bedt hende give nogle bud på, hvilke have- eller altanaktiviteter som det kan være på tide at give sig i kast med, hvis man virkelig trænger til at få jord under neglene.

»Uanset hvad man bor i, så er blomster som hornviol og stedmoder godt til krukker lige nu. Det er geniale planter, som er både farvestrålende og robuste.«

»De kan holde til sankthans, og hvis der skulle komme lidt nattefrost, så lægger de sig bare ned og rejser sig igen bagefter,« siger hun.

Stedmoderblomster er sammen med hornviol oplagte planter i altankassen eller krukkerne lige nu. Foto: Claus Bech Andersen

Helt frem til starten af juni vil der normalt være risiko for nattefrost, og det kan ingen af de rigtige sommerblomster tåle.

»Her vil hornvioler og stedmoderblomster være et sikkert valg i noget ganske almindelig krukke- og pottemuld. Almindelig jord vil være for tungt og kompakt, så det er svært at holde tilpas fugtigt. Her vil den købte jord være bedre. Noget af det indeholder også lidt ler, som kan være med til at holde på vand og næring,« siger planteeksperten.

I forhold til valget af krukker lyder rådet, at jo større, jo bedre.

»De store vil holde bedst på fugten, og de mindre fryser hurtigere og tørrer hurtigere ud. For altankassernes vedkommende er der tit tale om standardstørrelser, og man skal ikke regne med, at de bliver bedre af at blive længere,« tilføjer Pernille Friis Larsen.

På planteskolen i Bagsværd har man allerede kunnet mærke, at mange folk tripper utålmodigt i coronakrisen for at få tiden til at gå med lidt plantearbejde.

»Det er helt tydeligt, at mange børnefamilier kan have lidt svært ved at finde på noget nyt. Her kan det være fint at få lidt timer til at gå for hele familien med at pusle med lidt frø eller stueplanter,« siger planteeksperten.

Konkret foreslår hun, at man kan gå i gang med at forspire eksempelvis tomat og chili.

Tomatspirer kræver ikke meget plads for at kunne gro frem. Foto: Alena Brozova

»Man skal bare bruge lidt så- og priklejord og et eller andet at lade frøene spire i - eksempelvis en fiberpotte, som senere kan sættes direkte ned i jorden udenfor, når det er blevet varmt nok.«

»Der skal ikke nødvendigvis noget over, mens spirebeholderne står indendørs for eksempel i en vindueskarm. Men man kan naturligvis sagtens købe et minidrivhus, der holder lidt på fugten. Samme virkning kan også opnås ved at sætte en pind i jorden med en plasticpose over,« tilføjer hun.

Når spirerne er vokset til, kan de plantes ud sidst i maj eller i juni, når nattemperaturen er nået op på 10-12 grader.

Ungerne vil elske at holde øje med de voksende spirer i vindueskarmen. Foto: Valery Vvoennyy

»Det er hyggeligt at gå at holde øje med for hele familien, når man er blevet træt af at se på akvariefiskene,« som Pernille Friis Larsen udtrykker det.