Tirsdag er der 226 personer indlagt med coronavirus på landets hospitaler. Det er ti flere end mandag.

For tredje dag i træk stiger antallet af patienter indlagt med coronavirus.

Senest er antallet opgjort til 226 personer. Det er ti flere end mandag, oplyser Statens Serum Institut (SSI) tirsdag i sin daglige opgørelse.

Af de 226 personer, der er indlagt med corona, er 41 så syge, at de har behov for at ligge på en intensivafdeling. Derudover er der 24 personer, der får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Det seneste døgn er 772 blevet testet positive for coronavirus i PCR-test, der er de test, hvor man skal bestille tid og bliver podet i halsen.

De 772 positive resultater er fundet i 158.909 prøver. Det vil sige, at 0,49 procent af prøverne har været positive.

Der er også foretaget 125.935 kviktest i løbet af det seneste døgn. SSI oplyser ikke, hvor mange af disse der har vist et positivt resultat.

Kviktest er de test, hvor man typisk ikke behøver at bestille tid, og hvor man bliver podet i næsen.

Yderligere to personer smittet med coronavirus er døde. Dermed er i alt 2417 personer herhjemme nu døde, mens de har været smittet.

De danske myndigheder har siden slutningen af sidste år været i gang med at vaccinere befolkningen mod coronavirusset.

De seneste tal fra SSI viser, at 373.611 personer har fået to vaccinestik og på den måde er færdigvaccinerede. Det svarer til 6,4 procent af befolkningen.

Tæller man de personer, der som minimum har fået et vaccinestik, sammen, er der tale om 709.298 personer. Det er 12,1 procent af befolkningen.

