I slutningen af november var Claus Rosensparre en mand, der lå ned.

Han stod tilbage med en stor gæld efter at være gået konkurs med sin virksomhed Small Craft Distillery & Munkebo Brewery, og hans drøm om at lave whisky på dansk gær og malt var tæt på slukket.

Men i januar tikkede en sms ind, som siden har vendt op og ned på brygmesterens hverdag med det resultat, at han i dag står oprejst i sin fulde højde.

»Mit smil går helt fra det ene øre til det andet,« siger Claus Rosensparre.

Beskeden på hans telefon kom fra en ven til ejeren af Broløkke Herregård på Sydlangeland, som netop er i gang med at blive ombygget og udvidet med mikrobryggeri.

I den forbindelse stod ejeren og manglede en erfaren brygmester med tid og lyst til at stå i spidsen for stedets våde varer.

Og Claus Rosensparre var ikke et sekund i tvivl om, at det lige var noget for ham.

»Kemien var der bare med det samme,« siger han.

Claus Rosensparre kan ikke få armene ned over sit nye job som direktør for Broløkke Herregårdsdestilleri og Bryggeri. I slutningen af november så hans tilværelse noget anderledes ud, da han lige var gået konkurs med sin virksomhed Small Craft Distillery & Munkebo Brewery. Foto: Broløkke Herregård Vis mere Claus Rosensparre kan ikke få armene ned over sit nye job som direktør for Broløkke Herregårdsdestilleri og Bryggeri. I slutningen af november så hans tilværelse noget anderledes ud, da han lige var gået konkurs med sin virksomhed Small Craft Distillery & Munkebo Brewery. Foto: Broløkke Herregård

Derfor begyndte han 1. marts i jobbet som direktør for Broløkke Herregårdsdestilleri & Bryggeri, hvor han skal lave whisky, rom, øl og mjød på granitsten.

Oven i hatten kommer der i forbindelse med bryggeriet til at være et laboratorium, hvor Claus Rosensparre, der er biolog og pd.d. i sundhedsvidenskab, kan nørde igennem med nogle af de gærstammer, han selv har fundet i den fynske natur.

»Så min forskning bliver genoptaget, og jeg kan dyrke den gær, jeg har indsamlet til whisky og øl,« siger han.

Selvom han kun har været i sit nye job i få dage, er han ovenud begejstret for det liv og den stemning, han oplever på Broløkke Herregård.

Under den første coronanedlukning i marts 2020 stod alt, hvad Claus Rosensparre kunne tjene penge på, i et køleskab på Møllekajen ved Odense Havn. Siden er der sket meget i brygmesterens liv, og 1. marts 2022 blev han direktør for Broløkke Herregårdsdestilleri & Bryggeri. Foto: Privatfoto Vis mere Under den første coronanedlukning i marts 2020 stod alt, hvad Claus Rosensparre kunne tjene penge på, i et køleskab på Møllekajen ved Odense Havn. Siden er der sket meget i brygmesterens liv, og 1. marts 2022 blev han direktør for Broløkke Herregårdsdestilleri & Bryggeri. Foto: Privatfoto

Med ét ord beskriver han stedet som »magisk.«

»Det er næsten ubeskriveligt – det er svært at sætte ord på, hvordan det er at se en herregård fra 1700-tallet komme til live,« siger Claus Rosensparre.

Hvornår han kommer til at servere hjemmebrygget øl og hjemmedestilleret spiritus for herregårdens gæster, kan han endnu ikke sige med sikkerhed, selvom stedet allerede åbner for gæster 14. april.

Destilleriet og bryggeriet har nemlig brug for lidt længere tid at løbe på.

»Bryggeriet bliver klar henover sommeren, og destilleriet efter sommerferien,« vurderer den nyslåede direktør.

I mellemtiden vil han nyde, at der på markerne rundt om Broløkke kommer til at gå skotsk herregårdskvæg, som med tiden kan få deres foder suppleret med maltrester fra bryggeriet.

»De kommer til at muhe, lige så snart de ser mig,« siger Claus Rosensparre grinende og tilføjer, at han desuden kan tage den anden del af sit tomandshold fra bryggeriet på havnen i Odense med til Sydlangeland.

»Nogle gange er man bare på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt,« siger han.