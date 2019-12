Søndag aften var der premiere på TV 2's julekalender 'Tinka og Kongespillet'.

En sand juletradition, som børn og familier landet over vil følge i de 24 decemberdage frem til kalenderens klimaks juleaften.

Men for syvårige Sebastian er julekalenderen forbundet med en stor skuffelse.

Det fortæller hans far, Christian Dürr.

Sebastians sengetid er nemlig en time inden, julekalenderen starter klokken 20.

Han bliver puttet klokken 19, så han kan være frisk til at møde ind i 1. klasse dagen efter.

»Han kan ikke se julekalenderen, fordi han skal sove på det tidspunkt. Det er han ked af. Han ville rigtig gerne have set det,« siger faren.

Det mener Christian Dürr ikke, at hans søn er ene om. Derfor er han stærkt utilfreds med, at julekalenderen sendes »så sent på aftenen«.

Bliver julekalenderen 'Tinka og Kongespillet', der sendes kl. 20.00 på TV 2, sendt for sent?

Nu venter Christian Dürr, at hans søn skal gå i skole og høre de ældre børn tale om julekalenderen, uden hans søn kan være med i samtalen.

Hans ønske er, at julekalenderen sendes en time tidligere.

»Nu er det sådan, at vi har sengetid klokken 19. Men hvis det blev sendt fra kl. 19 til 19.30, kunne vi lige skubbe sengetiden, så han kunne se det. Men så heller ikke senere end det,« siger Christian Dürr.

Noget tyder på, at TV 2 er klar over problemstillingen. Mediet har i hvert fald skrevet en artikel, som forklarer, hvordan småbørn kan se julekalenderen, hvis de skal puttes inden sendetiden klokken 20.

Programchef Mette Rysø Johansen forklarer det sene sendetidspunkt til TV 2:

»Gennem mange års erfaring har vi lært, at klokken 20 er det tidspunkt på dagen, hvor vi har størst mulighed for at samle familien til julekalender, hvilket er utrolig vigtigt for os. Vi vil gerne give familien mulighed for at sidde sammen og hygge sig.«

I artiklen fremhæver TV 2, at børnene i stedet kan se serien betalingssiden på TV 2 Play.

Det kræver dog, at forældrene finder dankortet frem.