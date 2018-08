For lidt vand er skidt, men for mange liter postevand i varmen kan være også være livsfarligt, advarer en overlæge fra Holbæk Sygehus, der lige nu har usædvanligt mange indlæggelser af ældre, som har drukket for meget vand.

»Vi har over de seneste par uger haft 10-15 ældre personer indlagt, hvor vi normalt kun har et par stykker, der har drukket så meget vand, at de har skyllet vigtige salte ud af kroppen,« siger Henrik Ancher Sørensen, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus.

Med en ekstrem varm sommer i ryggen og udsigt til en uge, der kan peake med den varmeste dag nogensinde målt i Danmark, er der stort fokus på at få især ældre til at drikke nok. Men det er altså ikke ligegyldigt, hvad man drikker. Det understreger de usædvanligt mange indlæggelser i Holbæk.

»Godt nok skal man huske at drikke ekstra godt i varmen. Men hvis man er ældre og ikke spiser så meget, er saltreserverne i kroppen på meget lavt blus. Hvis man så kun drikker postevand, risikerer man at fortynde saltindholdet i kroppen så meget, at man bliver meget syg af det,« forklarer Henrik Ancher Sørensen.

Ifølge overlægen kan man få bevidsthedssvækkelse og gå i krampe allerede ved et indtag af postevand på 2,5-3 liter, når man samtidig sveder salt ud af kroppen. Og det kan i værste tilfælde være livstruende.

Det har Henrik Ancher Sørensen dog endnu ikke set tilfælde af i år.

»Men nogle er kommet på intensiv afdeling, og så er man det skidt,« siger han.

De typiske tegn på saltmangel er slaphed i musklerne, man føler sig forvirret og helt rundtosset. Manglen på salt påvirker nemlig alle kroppens celler – så både muskler og hjerne ikke fungerer optimalt.

På Odense Universitetshospital er der også patienter, som har været indlagt pga. mangel på salt, men ikke på niveau med Holbæk, og det er svært at fastslå, om indlæggelsen alene skyldes for meget postevand, oplyser hospitalet.

Samme melding lyder fra Regionshospitalet Viborg, hvor Henrik Holm Thomsen er overlæge på medicinsk afdeling.

»Mig bekendt har vi ikke set flere tilfælde af overhydrerede patienter med lavt saltniveau i år. Og der, hvor det er gået galt, er det oftest ældre, som er meget småtspisende, har hjertesvigt eller f.eks. er i dialyse p.g.a. af nyresvigt,« siger han og fortsætter:

»Men ligesom med så meget andet, gælder ’alt med måde’ også væskeindtagelsen.«

Fakta Få styr på væskebalancen Drik 2 til 2,5 halv liter væske om dagen, når vejret er som nu. Væske kan være både postevand, te, kaffe eller sukkerholdige drikke. Hvis du motionerer meget, skal du drikke tilsvarende mere væske ca. 1,5-2,5 dl pr. 15 minutter. Vær særlig opmærksom på at drikke væsker med sukker og salte, hvis du er du ældre, småtspisende, har nedsat nyrefunktion, spiser vandrivende medicin, træner ekstremt meget eller har anden grund til at være særlig udsat for saltmangel. Det kan f.eks. være juice, saftevand eller gammeldags mineralvand som Apollinaris, der indeholder salte og sukker. Kilde: Henrik Ancher Sørensen m.fl.

Fra alle tre overlæger lyder, at hvis man ellers er sund og rask og spiser normalt, skal man ikke være bange for at drikke for meget vand i sommerheden.

Men er du ældre, meget småtspisende eller af andre årsager i risiko for saltmangel, skal du sørge for at drikke væske med salt og sukker f.eks. saftevand, juice og gammeldags mineralvand som apollinaris.

Eller du kan sørge for at få ekstra salt gennem maden:

»Drys lidt ekstra med saltbøssen henover maden eller spis peanuts til den kolde drink,« lyder det fra Henrik Ancher Sørensen.