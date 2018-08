Holbæk Sygehus, der har en af landets største medicinske afdelinger, har i den varme sommer ganske usædvanligt konstant 10-15 mennesker indlagt, der har drukket for meget postevand.

De skal ofte behandles i 10-12 dage, og enkelte må på intensivafdelingen.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

»De tror, at de har gjort det rigtige og fulgt rådet om at drikke mindst to liter om dagen. Men hvis det udelukkende er postevand, skyller man vigtige salte ud af kroppen, og det kan være dødeligt,« forklarer Henrik Ancher Sørensen, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus.

Han har været i kontakt med Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor man ser samme tendens i år.

Henrik Ancher Sørensen oplyser, at man kan få bevidsthedssvækkelse og gå i krampe allerede ved et indtag af postevand på 2,5-3 liter, når man samtidig sveder salt ud af kroppen.

»Man skal helst også drikke saftevand, juice og gammeldags mineralvand som apollinaris, der ikke bare er postevand med bobler, men indeholder sukker og salte,« siger Henrik Ancher Sørensen til Nordvestnyt.