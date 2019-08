Studie har kigget på folks kropsfedt og ikke BMI. Det viser, at overflødigt kropsfedt påvirker psykologisk.

Jo mere fedt man har på kroppen, jo mere øges sandsynligheden for, at man udvikler en depression. Har man ti kilo overflødigt fedt på kroppen, øges risikoen for depression med 17 procent.

Sådan lyder hovedkonklusionerne i et nyt studie fra Aarhus Universitet.

Den øgede risiko for depression skyldes dog ikke den måde, det overflødige fedt påvirker kroppen biologisk, fortæller Søren Dinesen Østergaard, professor og en af forskerne bag.

- Det er de psykologiske følger af fedme, der fører til den øgede risiko for depression og ikke den direkte biologiske effekt af fedtet, siger han i en pressemeddelelse.

Han fremhæver, at hvis det var modsat, ville forskerne have set, at folk med fedt centralt på kroppen i højere grad får depression, da den type fedt har den mest skadelige effekt rent biologisk.

Undersøgelser, der tidligere har kædet depression og fedme sammen, har taget udgangspunkt i folks BMI. Ifølge forskerne er BMI dog "et unøjagtigt mål for overvægt og fedme", og derfor har de i studiet undersøgt kropsfedt.

Søren Dinesen Østergaard mener, at studiet er "særdeles relevant", da der ifølge professoren er en global fedmeepidemi, hvor omkring 40 procent af verdens voksne er overvægtige.

/ritzau/