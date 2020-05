Antallet af indlagte er faldet med ti personer til 137, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Der er det seneste døgn ikke registreret noget coronarelateret dødsfald i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) fredag eftermiddag.

Det er første gang siden 22. marts, at der ikke indgår nogle nye dødsfald i opgørelsen fra SSI, som kommer med opdaterede tal én gang dagligt.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke har været nogen dødsfald den pågældende dag, da der kan være forsinkelser i registreringen hos SSI.

For nuværende er 537 personer i Danmark registreret døde. Det bliver en person, hvis vedkommende er død, senest 30 dage efter at de har fået påvist coronavirus.

På Facebook reagerer sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på fredagens opgørelse, som han kalder "en milepæl".

- Jeg er så taknemmelig og glad for det resultat. Epidemien er her stadig, men det her er en god dag, skriver ministeren og sender "gode tanker til alle patienter og pårørende":

- Tak til alle i vores samfund for at have været med til, at vi nu er i den her situation med epidemien under kontrol og nul dødsfald på et døgn, afslutter Magnus Heunicke.

Også antallet af indlagte er lavere, end det har været tidligere under coronakrisen.

137 personer er aktuelt indlagt på et af landets sygehuse, hvilket er et fald på ti personer.

Faktisk har antallet af indlagte ikke været lavere siden 18. marts. Derudover det fjerde dag i træk, at antallet af nye indlagte falder, viser opgørelsen fra Statens Serum Institut.

Af de indlagte er 32 personer indlagt på en intensiv afdeling, mens 26 personer er i respirator. Det er et fald på henholdsvis tre og to personer sammenlignet med opgørelsen torsdag.

I alt er 10.791 testet positiv for coronavirus. Af dem har 8959 overstået infektionen.

Det betyder, at man 14 dage efter konstateret smitte ikke er indlagt eller død. Myndighederne arbejder ikke med raskmeldinger.

Derudover er der kommet svar på test for coronavirus for 368.889 personer.

Antallet af test er reelt højere, da det kun er test, hvor der foreligger svar, som tæller med i statistikken. En test kan også udgå af opgørelsen, hvis resultatet har været uklart.

/ritzau/